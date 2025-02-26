Європа розглядає передачу Україні «секретної зброї»

Президент США Дональд Трамп поводиться так, ніби у нього на руках усі козирі в переговорах щодо припинення війни в Україні. Але у Брюсселя в рукаві є «секретна зброя» вартістю 200 мільярдів євро, пише Politico.

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Арешт заморожених російських активів є радикальним варіантом, який майже напевно гарантував би Європі більше місця за столом переговорів після того, як США і кремль відсторонили її від участі в нещодавніх переговорах в Саудівській Аравії. Але в той час як міністри фінансів і керівники центральних банків збираються цього тижня в Південній Африці на саміт G20, уряди ЄС залишаються розділеними щодо того, чи розморожування цих коштів доведе Трампу, що Брюссель все ще має певні м'язи, або ж це матиме зворотний ефект.

На тлі навислої загрози відходу США від України «російські яструби» стверджують, що розморожування грошей та передача їх Києву дозволить розтерзаній війною країні взяти гору на полі бою і протистояти вимогам Трампа припинити війну.

«Замороженими російськими активами ми можемо замінити підтримку США, якщо США все ж таки вирішать більше не підтримувати Україну, — заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна. — У нас є російські заморожені активи в Європі, і ми повинні їх використати».

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Країни Балтії та Північної Європи, сусіди росії, вважають, що гроші мають бути передані Україні негайно. Цю позицію підтримують Польща, Чехія та провідний дипломат ЄС, колишня прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас.

«Я не приймаю аргумент, що це юридично проблематично. Нам потрібна політична воля, щоб це зробити», — сказав міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис в інтерв'ю Politico, додавши, що скептично налаштовані столиці «повинні надати вагоміші аргументи, чому ми цього не робимо»

Але в протилежному таборі в Європі є Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, які побоюються, що, конфіскувавши кошти, ЄС відлякає міжнародних інвесторів і втратить свою найбільшу перевагу в мирних переговорах.

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Сама Каллас визнала, що шанси на конфіскацію російських коштів у найближчому майбутньому невеликі.

«Для цього нам потрібна спільна підтримка. Поки що ми її не маємо», — сказала вона під час пресконференції.

Європейські країни визнають, що заморожені російські активи на мільярди євро дають їм додатковий вплив на кремль.

«Якщо у рф дійсно хочуть отримати ці гроші назад, то вони повинні дати щось на заміну», — сказав дипломат ЄС.

Хоча міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна підтримує передачу цих грошей безпосередньо Києву, його уряд визнає перевагу утримання цих коштів як важеля впливу. У документі, підготовленому для зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, з яким ознайомилося видання Politico, естонець написав, що «подальше утримання активів слугує фінансовим і дипломатичним важелем, гарантуючи, що росія матиме чіткий, відчутний стимул для переговорів про врегулювання і виплату компенсації Україні».

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Країни розглядають 200 мільярдів євро як бонус для покриття непомірних витрат на відбудову України, які Світовий банк оцінює у 486 мільярдів доларів.

«Багато хто виступає проти розморожування, тому що вони бачать в цьому гроші на реконструкцію», — сказав один з дипломатів ЄС.

На тлі переговорів зі США росія стала тепліше ставитися до цієї ідеї, за умови, що фінансування також покриватиме реконструкцію українських регіонів, які перебувають під окупацією рф, повідомляє Reuters.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що спецпредставник Трампа пояснив, яким має бути мир і на чиєму боці США.

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