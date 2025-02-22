росія може передати заморожені активи на відбудову України, але є умова — ЗМІ

рф може погодитися на використання $ 300 млрд її суверенних активів, заморожених в Європі, для відновлення України. Але вона наполягатиме на тому, щоб частина цих грошей була витрачена на територію, яку контролюють ворожі війська. Про це повідомили Reuters три джерела.

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Хоча переговори між росією і США перебувають на дуже ранній стадії, одна з ідей, що обговорюються в москві, полягає в тому, що росія може запропонувати використати значну частину заморожених резервів для відновлення України в рамках можливої мирної угоди, кажуть джерела.

«Значні території на сході України були спустошені війною, сотні тисяч солдатів були вбиті або поранені з обох сторін, а мільйони українців виїхали до європейських країн або росії. Рік тому Світовий банк оцінив реконструкцію та відновлення у 486 мільярдів доларів», — йдеться у статті.

Ідея про те, що росія може погодитися на використання заморожених грошей для допомоги у відновленні України, раніше не повідомлялася, і може дати уявлення про те, на що рф готова піти.

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Reuters не вдалося з'ясувати, чи обговорювалася ідея використання заморожених коштів між російськими та американськими колегами на зустрічі в Саудівській Аравії.

У 2023 році країни «Великої сімки» (G7) ухвалили рішення, що російські суверенні фонди залишатимуться замороженими доти, доки росія не заплатить за шкоду, завдану Україні. Нещодавно Трамп заявив, що хотів би, щоб росія повернулася до G7.

«Ніщо щодо України та ЄС не може бути вирішено без України та ЄС», — сказала Аніта Гіппер, речниця Європейської комісії.

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За її словами, ЄС і країни-члени допомагають Україні зміцнити свої позиції перед будь-якими переговорами, в тому числі щодо нового раунду санкцій проти росії.

За даними росії, її загальні золото-валютні резерви становлять близько 627 мільярдів доларів, включаючи заморожені кошти. Вартість заморожених активів росії коливається залежно від цін на облігації та коливань валютних курсів. Найбільші облігаційні авуари банку були в суверенних облігаціях Китаю, Німеччини, Франції, Великої Британії, Австрії та Канади. За даними Euroclear, станом на початок минулого року бельгійський кліринговий центр Euroclear Bank управляв активами на суму близько 159 мільярдів євро.

Додамо, що досі на допомогу Україні йшли лише відсотки з прибутку від заморожених російських активів.

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