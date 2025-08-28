- 20:11 У Монако відбулося жеребкування основного раунду Ліги чемпіонів: з ким зіграють клуби українців
55-річна Клаудія Шиффер відзначила день народження у купальнику
Як і Наомі Кемпбелл, Клаудія Шиффер вважається яскравою зіркою 90-років минулого сторіччя, адже саме на той час прийшов момент її слави та тріумфу.
Так само, як Наомі, Клаудів тримає себе у формі і любить показувати, як виглядає її тіло. Позавчора, 25 серпня супермоделі виповнилося 55 років, і вона провела день народження на відпочинку в Греції, показавши фігуру у купальнику.
«55 сьогодні — яке щастя зустріти такий радісний і здоровий день народження!» — підписала Клаудія фото, на яких вона позує, граючи в нарди біля басейну.
У коментарях під постом Клаудію привітали подруги зі світу моди: Наомі Кемпбелл, Крісті Тарлінгтон, Донателла Версаче та інші, а 20-річна дочка моделі Клементіна де Вер Драммонд опублікувала архівне фото зоряної матері у сторіс і назвала її «найграціознішою».
«З днем народження, моя дорога подруга. Я так тебе люблю. Насолоджуйся кожним моментом сьогодні», — написала колишня глава будинку Versace Донателла Версаче.
«Клаудія! Ти — ангел, який прийшов на цю планету, щоб вселяти благоговіння нам, простим людям. Я люблю тебе. З днем народження, красуня», — привітала колегу модель Крістен Макменамі.
Як відомо, одна з найуспішніших супермоделей 1990-х Клаудія Шиффер з 2002 року одружена з британським продюсером і кінорежисером Меттью Воном (Меттью де Вер Драммонд). У подружжя троє дітей: 22-річний Каспар, 20-річна Клементіна та 15-річна Козіма де Вер Драммонд. Раніше Клаудія п'ять років зустрічалася з ілюзіоністом Девідом Копперфільдом.
Нагадаємо, що у серпні відзначила день народження ще одна зірка — Мадонна (Мадонна Луїза Вероніка Чикконе).
Фото: claudiaschiffer/Instagram
