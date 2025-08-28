«Сподіваюся, терпіння Трампа вичерпається»: президент Фінляндії знову критикує рф

Президент Фінляндії Александр Стубб сподівається, що терпіння американського президента Дональда Трампа щодо росії вичерпається, пише фінська суспільна телерадіомовна компанія Yle.

«Ми зробимо все можливе для досягнення міцного миру. Ми зробимо все можливе, щоб Україна зберегла свій суверенітет і територіальну цілісність. Президента росії можна змусити укласти мир лише шляхом удару по країнах, які продовжують торгувати з росією або допомагають російській військовій промисловості тарифами», — сказав президент.

Він додав, що єдині, хто може переконати путіна укласти мир, знаходяться радше на Сході, ніж на Заході.

Додамо, що напередодні Стубб заявив, що регулярно нагадує президенту США Дональду Трампу, що він єдиний, кого слухає та боїться путін. Також він висловив переконання, що у теперішніх переговорах про завершення війни росія навмисно висуває такі вимоги, котрі прийняти нереально, та відкидає всі пропозиції Заходу.

Раніше повідомлялося, що стратегія Трампа провалюється, бо рф тікає від мирної угоди.

