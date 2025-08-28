- 15:51 «Під ранок відчула холод, біль у плечах. Довелося пити знеболююче»: під Києвом найкращі плавці країни встановили унікальний рекорд
- 15:22 Український військовий корабель вражений російським дроном на Дунаї: є загиблий
- 15:22 Нові правила на «Новій пошті»: чому відправлення посилок в США подорожчає
- 15:06 Угорщина заборонила в'їзд до Шенгенської зони командувачу СБС України: у чому причина
- 14:52 Це стратегія: канцлер Німеччини вважає, що путін навмисно затягує зустріч із Зеленським
- 14:35 Жеребкування Кубка України з футболу, 1/16 фіналу: хто дістався «Динамо» та «Шахтарю»
- 14:23 Коштує дорожче за виноград: аграрій з Київщини порадив ягоду, яку кожен дачник захоче виростити на ділянці
- 13:55 «Здається, ворог цілив у наш потяг, і після кожного вибуху ми видихали — ми ще цілі»: очевидиця масованої атаки на Козятин
- 13:46 Шестеро людей загинули в моторошній автокатастрофі на Кіровоградщині
- 13:22 «путін отримав нового союзника в Європі»: рішення президента Польщі розкритикував віцепрем’єр Гавковський
- 13:18 На якому каналі сьогодні дивитись онлайн «Серветт» — «Шахтар»: букмекери вірять в успіх донеччан у Женеві
- 13:17 Під завалами є люди, вони кричать про допомогу: зірки відреагували на жахливу ракетну атаку росіян
«Сподіваюся, терпіння Трампа вичерпається»: президент Фінляндії знову критикує рф
Президент Фінляндії Александр Стубб сподівається, що терпіння американського президента Дональда Трампа щодо росії вичерпається, пише фінська суспільна телерадіомовна компанія Yle.
«Ми зробимо все можливе для досягнення міцного миру. Ми зробимо все можливе, щоб Україна зберегла свій суверенітет і територіальну цілісність. Президента росії можна змусити укласти мир лише шляхом удару по країнах, які продовжують торгувати з росією або допомагають російській військовій промисловості тарифами», — сказав президент.
Він додав, що єдині, хто може переконати путіна укласти мир, знаходяться радше на Сході, ніж на Заході.
Додамо, що напередодні Стубб заявив, що регулярно нагадує президенту США Дональду Трампу, що він єдиний, кого слухає та боїться путін. Також він висловив переконання, що у теперішніх переговорах про завершення війни росія навмисно висуває такі вимоги, котрі прийняти нереально, та відкидає всі пропозиції Заходу.
Раніше повідомлялося, що стратегія Трампа провалюється, бо рф тікає від мирної угоди.94
