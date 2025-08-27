Не мобілізують за жодних умов: хто має повне право на відстрочку з 1 вересня

В Україні, де триває загальна мобілізація, відстрочка від мобілізації оформлюється згідно з законодавством і є дійсною лише після документального підтвердження. Законодавство України визначає певні категорії громадян, які мають право на відстрочку.

ВІДЕО ДНЯ

Відстрочка за станом здоров'я та догляду за особою з інвалідністю

• За станом здоров’я: Можна отримати відстрочку, якщо за висновком ВЛК (військово-лікарської комісії) особа тимчасово непридатна до служби. Через 6−12 місяців вона має пройти повторну комісію. Також відстрочка надається людям з інвалідністю.

• Догляд за особою з інвалідністю: Відстрочка можлива для тих, хто постійно доглядає за людьми з інвалідністю I чи II групи. Це стосується як родичів, так і офіційних опікунів.

Відстрочка за сімейними обставинами

РЕКЛАМА

• Багатодітні сім'ї: Чоловіки та жінки, які утримують трьох і більше неповнолітніх дітей, можуть отримати відстрочку, за умови відсутності боргів по аліментах.

• Одинокі батьки: Відстрочка надається, якщо особа самостійно виховує дитину, а другий з батьків помер, зник безвісти, позбавлений батьківських прав або перебуває у в’язниці.

• Догляд за батьками: Можлива для тих, хто постійно доглядає за своїми батьками або батьками чоловіка/дружини, якщо вони не можуть самостійно себе обслуговувати або мають інвалідність І чи ІІ групи.

• Інші сімейні обставини: Право на відстрочку мають також ті, хто виховує дитину з важким захворюванням, усиновив дитину-сироту до 18 років, або є чоловіком/дружиною військовослужбовця, якщо у них є неповнолітня дитина.

Відстрочка за професією та іншими обставинами

• Держслужбовці та фахівці: Керівники державних органів, нардепи, судді, деякі наукові та педагогічні працівники, а також дипломати мають право на відстрочку.

• Звільнені з полону: Особи, які були звільнені з полону, можуть піти на службу лише за власним бажанням.

• Студенти та інші категорії: Право на відстрочку мають деякі студенти, а також чоловіки віком до 25 років, які пройшли базову військову підготовку в університеті.

РЕКЛАМА

Повний перелік підстав для відстрочки міститься у статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в уряді сказали, скільки українців примусово забиратимуть до лав ЗСУ щомісяця.

184

Читайте нас у Facebook