40.49 / 41.57 47.75 / 48.40
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Не мобілізують за жодних умов: хто має повне право на відстрочку з 1 вересня

16:39 27 серпня 2025
Відстрочка від мобілізації – основні категорії, які звільняються від призову

В Україні, де триває загальна мобілізація, відстрочка від мобілізації оформлюється згідно з законодавством і є дійсною лише після документального підтвердження. Законодавство України визначає певні категорії громадян, які мають право на відстрочку.

Відстрочка за станом здоров'я та догляду за особою з інвалідністю

• За станом здоров’я: Можна отримати відстрочку, якщо за висновком ВЛК (військово-лікарської комісії) особа тимчасово непридатна до служби. Через 6−12 місяців вона має пройти повторну комісію. Також відстрочка надається людям з інвалідністю.
• Догляд за особою з інвалідністю: Відстрочка можлива для тих, хто постійно доглядає за людьми з інвалідністю I чи II групи. Це стосується як родичів, так і офіційних опікунів.

Відстрочка за сімейними обставинами

РЕКЛАМА

• Багатодітні сім'ї: Чоловіки та жінки, які утримують трьох і більше неповнолітніх дітей, можуть отримати відстрочку, за умови відсутності боргів по аліментах.
• Одинокі батьки: Відстрочка надається, якщо особа самостійно виховує дитину, а другий з батьків помер, зник безвісти, позбавлений батьківських прав або перебуває у в’язниці.
• Догляд за батьками: Можлива для тих, хто постійно доглядає за своїми батьками або батьками чоловіка/дружини, якщо вони не можуть самостійно себе обслуговувати або мають інвалідність І чи ІІ групи.
• Інші сімейні обставини: Право на відстрочку мають також ті, хто виховує дитину з важким захворюванням, усиновив дитину-сироту до 18 років, або є чоловіком/дружиною військовослужбовця, якщо у них є неповнолітня дитина.

Відстрочка за професією та іншими обставинами

• Держслужбовці та фахівці: Керівники державних органів, нардепи, судді, деякі наукові та педагогічні працівники, а також дипломати мають право на відстрочку.
• Звільнені з полону: Особи, які були звільнені з полону, можуть піти на службу лише за власним бажанням.
• Студенти та інші категорії: Право на відстрочку мають деякі студенти, а також чоловіки віком до 25 років, які пройшли базову військову підготовку в університеті.

РЕКЛАМА

Повний перелік підстав для відстрочки міститься у статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в уряді сказали, скільки українців примусово забиратимуть до лав ЗСУ щомісяця.

184

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Сергій Комар, який зараз служить в армії, поряд із знайденим ним скарбом. Фото автора

Набирав в лісі пісок для домашніх потреб і знайшов тисячолітній скарб: на виставці в Києві вперше показують цю унікальну знахідку

Судді «МастерШеф»

Шоу, яке було зіпсоване: мережа відреагувала на новий сезон «МастерШеф»

Газова плита

Власникам газових плит і котлів потрібно заплатити по 1500 гривень: попередження від газовиків

Таро прогноз на 27 серпня. Фото&nbsp;— Pixabay

Левам — «Правосуддя» і чесність перед самим собою, Водоліям — «Колісниця» та подолання перешкод: Таро-прогноз на 27 серпня

Наступний матеріал
Новини партнерів