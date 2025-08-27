- 19:46 Українка Магучих у неймовірному суперфіналі стала віцечемпіонкою «Діамантової ліги"-2025
- 19:44 росія освоює новий тип безпілотника, який неможливо глушити: що про нього відомо
- 19:21 Доводилося постійно носити колготки тілесного кольору: Меган Маркл зізналась, чому їй не подобалося бути принцесою
- 19:02 Ви точно робили ці помилки: як економити бензин та не нашкодити двигуну
- 18:42 «Треба боротися за життя»: стали відомими нові подробиці розлучення онука Алли Пугачової
- 18:21 Пільги для переселенців продовжили: як зміняться правила і хто гарантовано отримає допомогу
- 17:59 Петрушка ростиме до перших морозів: простий секрет для дачників
- 17:44 Близнюкам — «Вежа» та руйнування ілюзій, Дівам — «Колесо Фортуни» та раптові зміни: Таро-прогноз для всіх знаків на 28 серпня
- 17:24 В Україні припинили фінансування пенсій, але турбуватися нема про що
- 17:18 Чемпіон світу з біатлону завдав на полюванні серйозного каліцтва своєму хрещеному: відомий вирок суду
- 17:01 Бізнес на ухилянтах: на Одещині військові заробляли мільйони на втечі чоловіків з України
- 16:39 Не мобілізують за жодних умов: хто має повне право на відстрочку з 1 вересня
Не мобілізують за жодних умов: хто має повне право на відстрочку з 1 вересня
В Україні, де триває загальна мобілізація, відстрочка від мобілізації оформлюється згідно з законодавством і є дійсною лише після документального підтвердження. Законодавство України визначає певні категорії громадян, які мають право на відстрочку.
Відстрочка за станом здоров'я та догляду за особою з інвалідністю
• За станом здоров’я: Можна отримати відстрочку, якщо за висновком ВЛК (військово-лікарської комісії) особа тимчасово непридатна до служби. Через 6−12 місяців вона має пройти повторну комісію. Також відстрочка надається людям з інвалідністю.
• Догляд за особою з інвалідністю: Відстрочка можлива для тих, хто постійно доглядає за людьми з інвалідністю I чи II групи. Це стосується як родичів, так і офіційних опікунів.
Відстрочка за сімейними обставинами
• Багатодітні сім'ї: Чоловіки та жінки, які утримують трьох і більше неповнолітніх дітей, можуть отримати відстрочку, за умови відсутності боргів по аліментах.
• Одинокі батьки: Відстрочка надається, якщо особа самостійно виховує дитину, а другий з батьків помер, зник безвісти, позбавлений батьківських прав або перебуває у в’язниці.
• Догляд за батьками: Можлива для тих, хто постійно доглядає за своїми батьками або батьками чоловіка/дружини, якщо вони не можуть самостійно себе обслуговувати або мають інвалідність І чи ІІ групи.
• Інші сімейні обставини: Право на відстрочку мають також ті, хто виховує дитину з важким захворюванням, усиновив дитину-сироту до 18 років, або є чоловіком/дружиною військовослужбовця, якщо у них є неповнолітня дитина.
Відстрочка за професією та іншими обставинами
• Держслужбовці та фахівці: Керівники державних органів, нардепи, судді, деякі наукові та педагогічні працівники, а також дипломати мають право на відстрочку.
• Звільнені з полону: Особи, які були звільнені з полону, можуть піти на службу лише за власним бажанням.
• Студенти та інші категорії: Право на відстрочку мають деякі студенти, а також чоловіки віком до 25 років, які пройшли базову військову підготовку в університеті.
Повний перелік підстав для відстрочки міститься у статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».
Як писали «ФАКТИ», нещодавно в уряді сказали, скільки українців примусово забиратимуть до лав ЗСУ щомісяця.184
Читайте нас у Facebook
Набирав в лісі пісок для домашніх потреб і знайшов тисячолітній скарб: на виставці в Києві вперше показують цю унікальну знахідку