- 20:11 У Монако відбулося жеребкування основного раунду Ліги чемпіонів: з ким зіграють клуби українців
- 20:07 Салат з кабачків на зиму: за цим рецептом вийде у кожної господині
- 20:01 Я пройшла важкий шлях: українка стала «Міс Америка-2025»
- 19:42 Ще на одній ділянці фронту на Донеччині ситуація погіршується: експерт назвав, які міста під загрозою
- 19:27 У шльопанцях за кермом: чим це небезпечно та в якому разі поліція може оштрафувати водія
- 19:16 55-річна Клаудія Шиффер відзначила день народження у купальнику
- 19:02 Близнюкам та Водоліям — «Диявол» та пастка ілюзій, Ракам та Рибам — «Колісниця» та рішучість: Таро-прогноз на 29 серпня
- 18:41 Як українцям оформити компенсацію за зруйноване ворогом житло: в «Дії» нагадали правила
- 18:25 «Не розуміємо»: Фіцо про удари України по нафтопроводу «Дружба»
- 18:15 Перестаньте мені писати: допис Холостячки спровокував скандал у мережі
- 17:54 Окупанти вичерпали запас танків або готують їх для зими: експерт зауважив одну дивність
- 17:24 Друзі принца Вільяма та Кейт Міддлтон придумали образливе прізвисько бренду Меган Маркл
Як зварити яйця круто: Марта Стюарт відкрила важливий секрет
Дружину принца Гаррі Меган Маркл часто критикують за її кулінарні шоу, і радять брати приклад з Марти Стюарт, яка змогла самостійно побудувати кар'єру, навчаючи господинь правилам ведення господарства, і створивши цілу імперію з власних компаній.
Як зразок презентації пані Мартою порад, можна взяти одну з її статей та кліп.
На відміну від Меган, Марта не розповідає про своє життя у королівському палаці, а починає з представленням проблеми.
«При неправильному варінні яєць круто білок і жовток можуть стати жорсткими», — говорить вона. І додає, що найкращий спосіб щоразу готувати «ідеальні яйця круто» — це дотримання її «простого рецепту».
Зварені круто яйця, вважає Марта — це «диво, що складається з одного інгредієнта».
«Все, що вам потрібно, це яйця, каструля, та вода — з тим, щоб вода покривала їх. Перш ніж приступити до роботи, переконайтеся, що яйця мають кімнатну температуру — це не дозволить білкам стати надто еластичними», — говорить вона.
Далі Марта радить дістати яйця з холодильника і залишити на 30 хвилин при кімнатній температурі.
«Це допоможе зберегти ніжність білків та полегшить чищення варених яєць», — пояснює вона.
Також кулінарна експертка стверджує, що краще використовувати старі яйця, а не свіжі — їх важче очистити після приготування.
Коли яйця досягнуть кімнатної температури, слід помістити їх в каструлю з достатньою кількістю холодної води — з тим, щоб вона повністю покрила їх (близько 3−4 см зверху).
Потім потрібно повільно довести воду до кипіння на середньому вогні, а коли вода закипить, накрити кришкою та зняти з плити.
Після цього варто залишити яйця на 12 хвилин у каструлі, після чого промити під прохолодною проточною водою.
Повністю очистивши яйця, їх варто розрізати навпіл чи скибочками і потім подавати на стіл.
За словами Марти, зварені яйця, що залишилися, можна зберігати в герметичному контейнері в холодильнику до одного тижня. «Щоб яйця не зіпсувалися в холодильнику, перед зберіганням зачекайте, поки вони повністю охолонуть», — радить Марта Стюарт. А щоб очистити яйця, можна злегка постукати верхньою та нижньою частинами яйця об обробну дошку, потім обережно покатайте його долонею — з тим, щоб шкаралупа почала тріскатися.
А ось і відео до посту Марти.
Нагадаємо, що серед українців теж немало талановитих кухарів, і один з них — «щасливий кухар» Іван Янюк. Днями він порадив, як приготувати смачну аджику на зиму.95
Читайте нас у Facebook
Набирав в лісі пісок для домашніх потреб і знайшов тисячолітній скарб: на виставці в Києві вперше показують цю унікальну знахідку