Як зварити яйця круто: Марта Стюарт відкрила важливий секрет

Дружину принца Гаррі Меган Маркл часто критикують за її кулінарні шоу, і радять брати приклад з Марти Стюарт, яка змогла самостійно побудувати кар'єру, навчаючи господинь правилам ведення господарства, і створивши цілу імперію з власних компаній.

Як зразок презентації пані Мартою порад, можна взяти одну з її статей та кліп.

На відміну від Меган, Марта не розповідає про своє життя у королівському палаці, а починає з представленням проблеми.

«При неправильному варінні яєць круто білок і жовток можуть стати жорсткими», — говорить вона. І додає, що найкращий спосіб щоразу готувати «ідеальні яйця круто» — це дотримання її «простого рецепту».

Зварені круто яйця, вважає Марта — це «диво, що складається з одного інгредієнта».

«Все, що вам потрібно, це яйця, каструля, та вода — з тим, щоб вода покривала їх. Перш ніж приступити до роботи, переконайтеся, що яйця мають кімнатну температуру — це не дозволить білкам стати надто еластичними», — говорить вона.

Далі Марта радить дістати яйця з холодильника і залишити на 30 хвилин при кімнатній температурі.

«Це допоможе зберегти ніжність білків та полегшить чищення варених яєць», — пояснює вона.

Також кулінарна експертка стверджує, що краще використовувати старі яйця, а не свіжі — їх важче очистити після приготування.

Коли яйця досягнуть кімнатної температури, слід помістити їх в каструлю з достатньою кількістю холодної води — з тим, щоб вона повністю покрила їх (близько 3−4 см зверху).

Потім потрібно повільно довести воду до кипіння на середньому вогні, а коли вода закипить, накрити кришкою та зняти з плити.

Після цього варто залишити яйця на 12 хвилин у каструлі, після чого промити під прохолодною проточною водою.

Повністю очистивши яйця, їх варто розрізати навпіл чи скибочками і потім подавати на стіл.

За словами Марти, зварені яйця, що залишилися, можна зберігати в герметичному контейнері в холодильнику до одного тижня. «Щоб яйця не зіпсувалися в холодильнику, перед зберіганням зачекайте, поки вони повністю охолонуть», — радить Марта Стюарт. А щоб очистити яйця, можна злегка постукати верхньою та нижньою частинами яйця об обробну дошку, потім обережно покатайте його долонею — з тим, щоб шкаралупа почала тріскатися.

А ось і відео до посту Марти.

