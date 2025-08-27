40.49 / 41.56 47.75 / 48.40
Книга рецептів

Аджика на зиму: рецепт від Івана Янюка

14:53 27 серпня 2025
Іван Янюк

Іван Янюк, який називає себе «щасливим кухарем», а шанувальниці — «кухарем-красенем», провів опитування серед своїх глядачів, і дізнався, що серед всіх страв вони найбільше чекають на рецепт аджики.

«Я вам покажу рецепт дуже смачної аджики, яку готую дуже давно. Це унікальний рецепт», — звернувся Іван до глядачів. Для приготування аджики за рецептом Івана знадобляться:

  • Помідори — 2,5 кг
  • Яблука — 500 г
  • Перець солодкий — 500 г
  • Морква — 500 г
  • Сіль — 1 ст/л
  • Цукор — 150 г
  • Оцет — 70 г (9%)
  • Олія — 150 мл
  • Часник — 150 г
  • Перець Чілі — 3 стручка

Спочатку потрібно нарізати помідори на скибочки і відрізати хвостики. Потім очистити яблука (будь-якого сорту, головне — щоб не кислі) і добавити до помідорів. Потім взяти солодкий перець, очистити від кісточок і порізати на порційні шматочки — з тим, щоб помістилися в м'ясорубку.

Потім нарізати моркву. І всі овочі пропустити через м'ясорубку. Двлі потрібно перемолоти 150 г часника. Потім додати перець чілі — від 3 до 6 стручків — в залежності від того, якої ви прагнете гостроти. Його теж потрібно очистити і пропустити через м'ясорубку.

Потім все перемішати до однорідного стану. В результаті у пана Івана вийшло 5 літрів «суміші».

Перекладаємо її в каструлю і ставимо на плиту, на середній вогонь. Далі доводимо суміш до кипіння, і засікаємо одну годину часу, і готуємо. Це потрібно зробити для того, щоб випарувати всю вологу.

«Таким чином ми будемо регулювати густоту аджики, — пояснює Іван. — Якщо ви побачите, що за годину часу у вас аджика ще дуже рідка і ви хочете густішу, можна продовжити проварювати її ще півгодинки».

В той же час кухар не рекомендує затягувати довго цей процес, щоб не випарювались всі вітаміни і поживні речовини.

Коли аджика почала кипіти, слід засікти час — після цього процес варіння триватиме ще рівно годину.

Потім добавляємо цукор і сіль (столову ложку з гіркою). А також олію і оцет. Завдяки олії аджика зможе довго зберігатися — до двох років (якщо у господині вистачить терпіння чекати так довго).

Все ретельно переміщуємо і знову ставимо на вогонь, хвилин на десять.

Розкладати отриману аджику Іван радить в півлітрові банки — з розрахунку, щоб в каструльку для стерилізації помістилося шість банок.

Банки потрібно залити теплою водою і довести до кипіння. Коли вони так простерілізуються протягом 10 хвилин, витягуємо і закручуємо ключем за годинниковою стрілкою (до тих пір, поки крутиться).

Все, аджика готова!

Сам «щасливий кухар» у захваті від отриманої закуски, і не може стримати емоцій.


Раніше Іван Янюк розповідав, як приготувати ідеальні малосольні огірочки за 24 години без окропу та метушні.

85

