Жеребкування Кубка України з футболу, 1/16 фіналу: хто дістався «Динамо» та «Шахтарю» (відео)

У четвер, 28 серпня, у столичному Будинку футболу відбулося жеребкування раунду 1/16 фіналу Кубка України, з якого вже встигли вилетіти п'ять представників елітного дивізіону — «Оболонь», «Зоря», «Епіцентр», «Кудрівка» та «Колос».

Боротьбу за новий трофей на стадії 1/16 фіналу продовжать 11 клубів з УПЛ, 12 з першої ліги, а також 4 з другої та 5 з аматорської ліг (ЮКСі, яка перемогла вінницьку «Ниву» — 3:1, зараховано технічну поразку з рахунком 0:3 за участь у матчі незаявленого футболіста).

За підсумками «сліпого» жеребкування путівки до 1/8 Кубка країни, який минулого сезону виграв «Шахтар», оскаржать (базові дати проведення поєдинків — 17 та 24 вересня):

«Олександрія» — «Динамо» (Київ)

«Шахтар» (Донецьк) — «Полісся-Ставки» (Київська область)

«Рух» (Львів) — «Полісся» (Житомир)

«Кривбас» (Кривий Ріг) — «Чернігів»

«Металіст» (Харків) — ЛНЗ (Черкаси)

«Лівий берег» (Київ) — «Вікторія» (Суми)

«Інгулець» (Петрове) — «Поділля» (Хмельницький)

«Металург» (Запоріжжя) — «Фенікс-Маріуполь»

«Буковина» (Чернівці) — «Карпати» (Львів)

«Нива» (Тернопіль) — «Полтава»

«Локомотив» (Київ) — «Верес» (Рівне)

«Лісне» (Київ) — «Олімпія» (Савинці, Полтавська область)

«Нива» (Вінниця) — «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні)

«Денгофф» (Денихівка, Київська область) — «Агробізнес» (Волочиськ)

«Агротех» (Тишківка, Кіровоградська область) — «Чорноморець» (Одеса)

«Колос» (Полонне, Хмельницька область) — «Металіст 1925» (Харків)

Фото УАФ

