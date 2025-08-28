- 14:35 Жеребкування Кубка України з футболу, 1/16 фіналу: хто дістався «Динамо» та «Шахтарю»
- 14:23 Коштує дорожче за виноград: аграрій з Київщини порадив ягоду, яку кожен дачник захоче виростити на ділянці
- 13:55 «Здається, ворог цілив у наш потяг, і після кожного вибуху ми видихали — ми ще цілі»: очевидиця масованої атаки на Козятин
- 13:46 Шестеро людей загинули в моторошній автокатастрофі на Кіровоградщині
- 13:22 «путін отримав нового союзника в Європі»: рішення президента Польщі розкритикував віцепрем’єр Гавковський
- 13:18 На якому каналі сьогодні дивитись онлайн «Серветт» — «Шахтар»: букмекери вірять в успіх донеччан у Женеві
- 13:17 Під завалами є люди, вони кричать про допомогу: зірки відреагували на жахливу ракетну атаку росіян
- 13:09 «Нова пошта» попередила про затримки з доставкою посилок через російський удар по Києву
- 12:52 У 2025 році 63% нових інвесторів у цінні папери обрали інвестгрупу ICU
- 12:51 Українські розвідники підбили військовий корабель росіян в Азовському морі
- 12:25 Прем’єр Бельгії не хоче віддавати заморожені російські кошти
- 12:17 Коли копати картоплю у вересні: чому досвідчені городники не радять робити це в повний місяць і після дощу
Жеребкування Кубка України з футболу, 1/16 фіналу: хто дістався «Динамо» та «Шахтарю» (відео)
У четвер, 28 серпня, у столичному Будинку футболу відбулося жеребкування раунду 1/16 фіналу Кубка України, з якого вже встигли вилетіти п'ять представників елітного дивізіону — «Оболонь», «Зоря», «Епіцентр», «Кудрівка» та «Колос».
Боротьбу за новий трофей на стадії 1/16 фіналу продовжать 11 клубів з УПЛ, 12 з першої ліги, а також 4 з другої та 5 з аматорської ліг (ЮКСі, яка перемогла вінницьку «Ниву» — 3:1, зараховано технічну поразку з рахунком 0:3 за участь у матчі незаявленого футболіста).
За підсумками «сліпого» жеребкування путівки до 1/8 Кубка країни, який минулого сезону виграв «Шахтар», оскаржать (базові дати проведення поєдинків — 17 та 24 вересня):
«Олександрія» — «Динамо» (Київ)
«Шахтар» (Донецьк) — «Полісся-Ставки» (Київська область)
«Рух» (Львів) — «Полісся» (Житомир)
«Кривбас» (Кривий Ріг) — «Чернігів»
«Металіст» (Харків) — ЛНЗ (Черкаси)
«Лівий берег» (Київ) — «Вікторія» (Суми)
«Інгулець» (Петрове) — «Поділля» (Хмельницький)
«Металург» (Запоріжжя) — «Фенікс-Маріуполь»
«Буковина» (Чернівці) — «Карпати» (Львів)
«Нива» (Тернопіль) — «Полтава»
«Локомотив» (Київ) — «Верес» (Рівне)
«Лісне» (Київ) — «Олімпія» (Савинці, Полтавська область)
«Нива» (Вінниця) — «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні)
«Денгофф» (Денихівка, Київська область) — «Агробізнес» (Волочиськ)
«Агротех» (Тишківка, Кіровоградська область) — «Чорноморець» (Одеса)
«Колос» (Полонне, Хмельницька область) — «Металіст 1925» (Харків)
Фото УАФ
