У четвер, 28 серпня, київське «Динамо», яке зазнало поразки у гостьовій зустрічі з «Маккабі» з Тель-Авіва (1:3), проведе в польському Любліні номінально домашній поєдинок раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи проти найсильнішого клубу Ізраїлю (арбітр — Нікола Дабановіч з Чорногорії).

Підопічні Олександра Шовковського, які не беруть участі в 1/32 фіналу розіграшу Кубка України, перебралися з Сербії до Польщі і цілеспрямовано готуються до зустрічі у відповідь. Має час на підготовку і «Маккабі», стартовий матч якого в чемпіонаті Ізраїлю проти «Хапоеля» з Петах-Тікви перенесли.

За 60 років виступів у єврокубках «Динамо» в дуелях на виліт 10 разів програвало першу зустріч із різницею у два м'ячі і, на жаль, жодного разу після цього не проходило далі: з «Андерлехтом» — 2:4, 0:3 у 1992-му, з «Рапідом» — 0:2, 2:4 в 1996-м, з «Бешикташем» — 1:3, 0:0 у 2002-му, з «Рубіном» — 0:2, 1:2 у 2011-му, з «Валенсією» — 0:2, 0:0 у 2014-му, з «Манчестер Сіті» — 1:3, 0:0 в 2016-му, з «Аяксом» — 1:3, 0:0 у 2018-му, з «Вільярреалом» — 0:2, 0:2 у 2021-му, з «Бенфікою» — 0:2, 0:3 у 2022-му та з «Зальцбургом» — 0:2, 1:1 у 2024-му.

У майбутній зустрічі букмекери, як не дивно, бачать фаворитом «Динамо». Наприклад, контора Vbet ставки на перемогу чемпіона України в основний час приймає з коефіцієнтом 2,18, на нічию — 3,83, на виграш ізраїльтян — 3,18. При цьому букмекери мало сумніваються в тому, що далі пройде саме «Маккабі»: 4,60 — на прохід киян проти 1,15 — на прохід команди з Тель-Авіва.

У прямому ефірі трансляцію матчу «Динамо» — «Маккабі» дивіться на території України (початок — о 21:00) на телеканалі «2+2» та на «Київстар ТБ». Щоб безкоштовно стежити за поєдинком на платформі онлайн-телебачення, достатньо запровадити на сайті «Київстар ТБ» номер свого мобільного телефону, а потім — код, який відразу прийде по СМС.

Ліга Європи. Раунд плей-оф кваліфікації. Матч-відповідь

28 серпня (четвер)

«Динамо» — «Маккабі» 21:00 «2+2», «Київстар ТБ»

Нагадаємо, що у разі успішного проходження ізраїльського бар'єру «Динамо» вийде до основного раунду Ліги Європи, а у разі невдачі — до основного турніру Ліги конференцій.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» вилетіло з кваліфікації Ліги чемпіонів від кіпрського «Пафоса».

Фото ФК «Динамо»

