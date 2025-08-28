- 20:11 У Монако відбулося жеребкування основного раунду Ліги чемпіонів: з ким зіграють клуби українців
- 20:07 Салат з кабачків на зиму: за цим рецептом вийде у кожної господині
- 20:01 Я пройшла важкий шлях: українка стала «Міс Америка-2025»
- 19:42 Ще на одній ділянці фронту на Донеччині ситуація погіршується: експерт назвав, які міста під загрозою
- 19:27 У шльопанцях за кермом: чим це небезпечно та в якому разі поліція може оштрафувати водія
- 19:16 55-річна Клаудія Шиффер відзначила день народження у купальнику
- 19:02 Близнюкам та Водоліям — «Диявол» та пастка ілюзій, Ракам та Рибам — «Колісниця» та рішучість: Таро-прогноз на 29 серпня
- 18:41 Як українцям оформити компенсацію за зруйноване ворогом житло: в «Дії» нагадали правила
- 18:25 «Не розуміємо»: Фіцо про удари України по нафтопроводу «Дружба»
- 18:15 Перестаньте мені писати: допис Холостячки спровокував скандал у мережі
- 17:54 Окупанти вичерпали запас танків або готують їх для зими: експерт зауважив одну дивність
- 17:24 Друзі принца Вільяма та Кейт Міддлтон придумали образливе прізвисько бренду Меган Маркл
Просто біля квартири: постраждало помешкання відомої шеф-кухарки
Відома шеф-кухарка, суддя проєкту «МастерШеф» Ольга Мартиновська, яка показала як відпочиває, поділилася жахливою новиною. Її квартира у Києві зазнала руйнувань під час чергової ракетної атаки росіян на столицю України. На щастя, у цей момент Ольги та її доньки Віри вдома не було. Про це шеф-кухарка написала на своїй сторінці у соціальній мережі, поділившись відео та фото із зруйнованої квартири.
«Мій будинок, — підписала відео удару по одному з районів столиці Ольга. — Вчора ввечері поїхала в Миколаїв у відрядження. Думаю, страшно буде. І вже вночі летить в Київ прямо біля квартири. Доля, вдача, що це? Це йо… ні росіяни».
Мартиновська написала, що зараз її донька Віра знаходиться у бабусі в Чернігові.
«Віра у бабусі у Чернігові, я — у Миколаєві. Так би мовити, у найнебезпечніших містах. А квартира в Києві без вікон. Малою кровʼю обійшлося. Співчуття всім, друзі», — написала Ольга.
Нагадаємо, розпочатий показ чергового сезону проєкту «МастерШеф», і триває робота над новими випусками шоу.173
