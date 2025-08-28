41.04 / 41.53 47.83 / 48.47
Шоу-бізнес

Просто біля квартири: постраждало помешкання відомої шеф-кухарки

16:50 28 серпня 2025
Ольга Мартиновська

Відома шеф-кухарка, суддя проєкту «МастерШеф» Ольга Мартиновська, яка показала як відпочиває, поділилася жахливою новиною. Її квартира у Києві зазнала руйнувань під час чергової ракетної атаки росіян на столицю України. На щастя, у цей момент Ольги та її доньки Віри вдома не було. Про це шеф-кухарка написала на своїй сторінці у соціальній мережі, поділившись відео та фото із зруйнованої квартири.

«Мій будинок, — підписала відео удару по одному з районів столиці Ольга. — Вчора ввечері поїхала в Миколаїв у відрядження. Думаю, страшно буде. І вже вночі летить в Київ прямо біля квартири. Доля, вдача, що це? Це йо… ні росіяни».

Мартиновська написала, що зараз її донька Віра знаходиться у бабусі в Чернігові.

Віра з бабусею

«Віра у бабусі у Чернігові, я — у Миколаєві. Так би мовити, у найнебезпечніших містах. А квартира в Києві без вікон. Малою кровʼю обійшлося. Співчуття всім, друзі», — написала Ольга.

Нагадаємо, розпочатий показ чергового сезону проєкту «МастерШеф», і триває робота над новими випусками шоу.

173

