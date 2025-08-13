- 20:45 «Ввечері, коли всередині ліхтаря запалюється світло, стається диво», — мисткиня Марія Румілова
- 20:33 У перші місяці вторгнення пішов боронити країну: на Сумщині загинув пластун із Черкас
- 20:09 Відновлюємо справедливість у серці країни, — генпрокурор Руслан Кравченко
- 20:08 Маринований болгарський перець з медом: чудовий варіант закуски
- 19:54 Дівам — «Королева Пентаклів», Левам — «Король Мечів», а Рибам — «Паж Кубків»: Таро-прогноз на 14 серпня
- 19:41 Активізація противника в районі Херсона: експерт розповів, це реальний план чи пропаганда ворога
- 19:34 Україна та союзники узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни, — Зеленський
- 19:17 Люблю цим займатись: відома шеф-кухарка показала, де справжній релакс
- 18:56 Пенсія чи соціальна допомога: яку виплату вигідніше отримувати
- 18:32 Принц Гаррі та Меган Маркл про новий формат співпраці з Netflix: це щось грандіозне
- 18:19 Диктатор блефує: Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом та європейськими лідерами
- 18:16 Ніби дві різні людини: популярна телеведуча вразила світлиною
Люблю цим займатись: відома шеф-кухарка показала, де справжній релакс
Популярна шеф-кухарка, суддя проєкту «МастерШеф» Ольга Мартиновська, яка вразила своєю фізичною формою, зізналася, де зараз черпає енергію. Виявилось, що Ольга «переключає голову», приїжджаючи до батьків у село та копаючи картоплю. Про це Ольга Мартиновська розповіла на своїй сторінці у соціальній мережі, виклавши відео та світлини з відпочинку.
Нагадаємо, закінчилися зйомки чергового сезону «МастерШеф», який зʼявиться вже наприкінці літа.
- Ми закінчили зйомки сезону «МастерШеф», а зараз я їду до батьків у Миколаївські краї, — повідомила Мартиновська. — Найближчі дні буде сільський контент, там якраз почали копати картоплю. А я люблю цим дуже займатися.
Пізніше шеф-кухарка виклала відео, як копає картоплю та підписала «голова відпочиває на 100 процентів». Також Мартиновська похизувалася кавунами та динями, які виростив її батько.
Раніше в ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» переможниця 15-го сезону «МастерШеф» розповіла про виклики під час великої війни.44
Читайте нас у Facebook