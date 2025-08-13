Люблю цим займатись: відома шеф-кухарка показала, де справжній релакс

Популярна шеф-кухарка, суддя проєкту «МастерШеф» Ольга Мартиновська, яка вразила своєю фізичною формою, зізналася, де зараз черпає енергію. Виявилось, що Ольга «переключає голову», приїжджаючи до батьків у село та копаючи картоплю. Про це Ольга Мартиновська розповіла на своїй сторінці у соціальній мережі, виклавши відео та світлини з відпочинку.

Нагадаємо, закінчилися зйомки чергового сезону «МастерШеф», який зʼявиться вже наприкінці літа.

- Ми закінчили зйомки сезону «МастерШеф», а зараз я їду до батьків у Миколаївські краї, — повідомила Мартиновська. — Найближчі дні буде сільський контент, там якраз почали копати картоплю. А я люблю цим дуже займатися.

Ольга Мартиновська на городі. Іnstagram/olga_martynovska

Пізніше шеф-кухарка виклала відео, як копає картоплю та підписала «голова відпочиває на 100 процентів». Також Мартиновська похизувалася кавунами та динями, які виростив її батько.

Ольга з урожаєм. Іnstagram/olga_martynovska

Раніше в ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» переможниця 15-го сезону «МастерШеф» розповіла про виклики під час великої війни.

