Піца-млинець на деку: швидко, дуже просто й без претензії на високу кухню

Фудекспертка Світлана Левицька, яка раніше поділилася рецептом заливного пирога з фаршем, запропонувала приготувати швидку піцу-млинець на деку.

ВІДЕО ДНЯ

«Ідеальний варіант, коли хочеться піци, але немає часу возитися з дріжджовим тістом. Діти особливо оцінили і просять ще», — зазначила кулінарка.

Левицька запропонувала зробити основу піци як для млинців. Потім викласти улюблену начинку та запекти.

«Швидко, дуже просто і без претензії на високу кухню», — пише блогерка.

РЕКЛАМА

Інгредієнти для тіста:

2 яйця

400 мл молока

3 ст. л. рослинної олії

160 г борошна

сіль — дрібка

Для начинки:

моцарела для піци ~ 150−200 г

салямі, чорізо або українська ковбаса ~ 100 г У мене саме українська, але можна хоч балик взяти, хоч шинку

червоний та зелений перець

можна використати й інші улюблені інгредієнти

Приготування:

РЕКЛАМА

Духовку розігріти до 200 °C.

Усі інгредієнти для тіста збити блендером до однорідності.

Деко застелити пергаментом, вилити тісто, рівномірно розсипати половину сиру, потім іншу начинку, присипати рештою сиру.

Запікати приблизно 20−30 хвилин до золотистої скоринки.

РЕКЛАМА

Ще одним рецептом піци поділилася фудблогерка Маргарита Сагірова. А кулінарка Ардія Діаманті запропонувала рецепт піци на сковороді на основі лаваша.

72

Читайте нас у Facebook