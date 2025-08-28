- 20:11 У Монако відбулося жеребкування основного раунду Ліги чемпіонів: з ким зіграють клуби українців
- 20:07 Салат з кабачків на зиму: за цим рецептом вийде у кожної господині
- 20:01 Я пройшла важкий шлях: українка стала «Міс Америка-2025»
- 19:42 Ще на одній ділянці фронту на Донеччині ситуація погіршується: експерт назвав, які міста під загрозою
- 19:27 У шльопанцях за кермом: чим це небезпечно та в якому разі поліція може оштрафувати водія
- 19:16 55-річна Клаудія Шиффер відзначила день народження у купальнику
- 19:02 Близнюкам та Водоліям — «Диявол» та пастка ілюзій, Ракам та Рибам — «Колісниця» та рішучість: Таро-прогноз на 29 серпня
- 18:41 Як українцям оформити компенсацію за зруйноване ворогом житло: в «Дії» нагадали правила
- 18:25 «Не розуміємо»: Фіцо про удари України по нафтопроводу «Дружба»
- 18:15 Перестаньте мені писати: допис Холостячки спровокував скандал у мережі
- 17:54 Окупанти вичерпали запас танків або готують їх для зими: експерт зауважив одну дивність
- 17:24 Друзі принца Вільяма та Кейт Міддлтон придумали образливе прізвисько бренду Меган Маркл
Піца-млинець на деку: швидко, дуже просто й без претензії на високу кухню
Фудекспертка Світлана Левицька, яка раніше поділилася рецептом заливного пирога з фаршем, запропонувала приготувати швидку піцу-млинець на деку.
«Ідеальний варіант, коли хочеться піци, але немає часу возитися з дріжджовим тістом. Діти особливо оцінили і просять ще», — зазначила кулінарка.
Левицька запропонувала зробити основу піци як для млинців. Потім викласти улюблену начинку та запекти.
«Швидко, дуже просто і без претензії на високу кухню», — пише блогерка.
Інгредієнти для тіста:
2 яйця
400 мл молока
3 ст. л. рослинної олії
160 г борошна
сіль — дрібка
Для начинки:
моцарела для піци ~ 150−200 г
салямі, чорізо або українська ковбаса ~ 100 г У мене саме українська, але можна хоч балик взяти, хоч шинку
червоний та зелений перець
можна використати й інші улюблені інгредієнти
Приготування:
Духовку розігріти до 200 °C.
Усі інгредієнти для тіста збити блендером до однорідності.
Деко застелити пергаментом, вилити тісто, рівномірно розсипати половину сиру, потім іншу начинку, присипати рештою сиру.
Запікати приблизно 20−30 хвилин до золотистої скоринки.
Ще одним рецептом піци поділилася фудблогерка Маргарита Сагірова. А кулінарка Ардія Діаманті запропонувала рецепт піци на сковороді на основі лаваша.72
Читайте нас у Facebook
Набирав в лісі пісок для домашніх потреб і знайшов тисячолітній скарб: на виставці в Києві вперше показують цю унікальну знахідку