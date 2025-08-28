41.04 / 41.53 47.83 / 48.47
Піца-млинець на деку: швидко, дуже просто й без претензії на високу кухню

17:01 28 серпня 2025
Піца фото скріншот відео

Фудекспертка Світлана Левицька, яка раніше поділилася рецептом заливного пирога з фаршем, запропонувала приготувати швидку піцу-млинець на деку.

«Ідеальний варіант, коли хочеться піци, але немає часу возитися з дріжджовим тістом. Діти особливо оцінили і просять ще», — зазначила кулінарка.

Левицька запропонувала зробити основу піци як для млинців. Потім викласти улюблену начинку та запекти.

«Швидко, дуже просто і без претензії на високу кухню», — пише блогерка.

Інгредієнти для тіста:
2 яйця
400 мл молока
3 ст. л. рослинної олії
160 г борошна
сіль — дрібка

Для начинки:
моцарела для піци ~ 150−200 г
салямі, чорізо або українська ковбаса ~ 100 г У мене саме українська, але можна хоч балик взяти, хоч шинку
червоний та зелений перець
можна використати й інші улюблені інгредієнти

Приготування:

Духовку розігріти до 200 °C.

Усі інгредієнти для тіста збити блендером до однорідності.

Деко застелити пергаментом, вилити тісто, рівномірно розсипати половину сиру, потім іншу начинку, присипати рештою сиру.

Запікати приблизно 20−30 хвилин до золотистої скоринки.

Ще одним рецептом піци поділилася фудблогерка Маргарита Сагірова. А кулінарка Ардія Діаманті запропонувала рецепт піци на сковороді на основі лаваша.

