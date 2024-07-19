Піца на лаваші: готується на сковороді швидко та просто

Хто ж не любить піцу! Вона ситна та смачна. Щоправда, щоразу замовляти її в піцерії чи ресторані не так уже й дешево. Багато хто скаже, мовляв, а готувати вдома — довго й утомливо.

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Але є вихід. Приготуйте піцу на сковороді на основі лаваша.

Рецептом страви поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

— Начинка може бути будь-якою, — каже Ардія Діаманті. — Вибирайте те, що любите. Наприклад, балик, салямі, печериці… Окрім томатів, використовуйте болгарський перець. Швидкі рецепти страв варто взяти до уваги. Адже не завжди є час та бажання довго готувати.

Піца на сковороді РЕКЛАМА Тонкий лаваш — 1 шт.

Помідори — 100 г

Натерта моцарелла — 200 г

Цибулина — 1 шт.

Кетчуп і сметана — по столовій ложці

Оливкова олія — столова ложка

Сіль та перець на смак

Базилік зелений та оливки для прикраси

На розігріту сковорідку з оливковою олією викласти лаваш, змастити його сумішшю сметани та кетчупу, потім викласти скибочки томатів, кільця цибулі, посипати сиром. Накрити кришкою та довести до готовності.

При подачі прикрасити зеленим базиліком або оливками.

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І смачного!

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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