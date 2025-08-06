Заливний пиріг із фаршем: зникає зі столу за лічені хвилини

Фудекспертка Світлана Левицька, яка раніше поділилася рецептом курячих стегенець на овочевій подушці, запропонувата фоловерам приготувати смачну страву — заливний пиріг з фаршем.

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«Готуйте подвійну порцію, бо це неймовірно смачно! Я готувала подвійну і все одно пиріг щез за лічені хвилини», — пише фудекспертка на своїй сторінці у соцмережі.

Інгредієнти: Для начинки: 600 г фаршу;

Цибулина;

Морквина;

Часник — 2−3 зубчики;

Помідор крупний;

Сіль — за смаком (приблизно 0.75 ч. л.);

Чорний перець мелений — 0.5 ч. л.;

Паприка солодка — 1 ч. л.;

Коріандр мелений — 0.5 ч. л.;

Зіра — 0.5 ч. л. (потовкти у ступці);

Сухий часник (або ще трохи свіжого) — 0.5 ч. л.;

Сухі прованські трави або орегано — 0.5 ч. л. Для тіста: РЕКЛАМА Яйця — 3 шт;

Борошно — 135 г;

Вода — 120 мл;

Розпушувач — 1 ч.л.;

Тертий пармезан — 50 г.

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Приготування: Овочі нарізати невеликими кубиками.

Обсмажити цибулю та часник, додати моркву та тушкувати до розмʼякшення.

Додати помідор та спеції, перемішати та додати фарш.

Начинку тушкувати, поки фарш не втратить свій первинний колір.

Змішати інгредієнти для тіста, а в кінці вмісити тертий пармезан.

Половину тіста залити в форму, застелену пергаментом. Викласти начинку і зверху залити рештою тіста.

Випікати при 210 градусах 35−40 хвилин.

Раніше фудблогерка Ніна Ренц розповіла, як приготувати заливний пиріг із консервованим тунцем.

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Фото — скріншот

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