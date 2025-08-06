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Заливний пиріг із фаршем: зникає зі столу за лічені хвилини

15:16 6 серпня 2025
Заливний пиріг з фаршем від Світлани Левицької. Фото&nbsp;— скріншот

Фудекспертка Світлана Левицька, яка раніше поділилася рецептом курячих стегенець на овочевій подушці, запропонувата фоловерам приготувати смачну страву — заливний пиріг з фаршем.

«Готуйте подвійну порцію, бо це неймовірно смачно! Я готувала подвійну і все одно пиріг щез за лічені хвилини», — пише фудекспертка на своїй сторінці у соцмережі.

Інгредієнти:

Для начинки:

  • 600 г фаршу;
  • Цибулина;
  • Морквина;
  • Часник — 2−3 зубчики;
  • Помідор крупний;
  • Сіль — за смаком (приблизно 0.75 ч. л.);
  • Чорний перець мелений — 0.5 ч. л.;
  • Паприка солодка — 1 ч. л.;
  • Коріандр мелений — 0.5 ч. л.;
  • Зіра — 0.5 ч. л. (потовкти у ступці);
  • Сухий часник (або ще трохи свіжого) — 0.5 ч. л.;
  • Сухі прованські трави або орегано — 0.5 ч. л.

Для тіста:

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  • Яйця — 3 шт;
  • Борошно — 135 г;
  • Вода — 120 мл;
  • Розпушувач — 1 ч.л.;
  • Тертий пармезан — 50 г.

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Приготування:

  • Овочі нарізати невеликими кубиками.
  • Обсмажити цибулю та часник, додати моркву та тушкувати до розмʼякшення.
  • Додати помідор та спеції, перемішати та додати фарш.
  • Начинку тушкувати, поки фарш не втратить свій первинний колір.
  • Змішати інгредієнти для тіста, а в кінці вмісити тертий пармезан.
  • Половину тіста залити в форму, застелену пергаментом. Викласти начинку і зверху залити рештою тіста.
  • Випікати при 210 градусах 35−40 хвилин.

Раніше фудблогерка Ніна Ренц розповіла, як приготувати заливний пиріг із консервованим тунцем.

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Фото — скріншот

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