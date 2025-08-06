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15:16 — 6 серпня 2025
Заливний пиріг із фаршем: зникає зі столу за лічені хвилини
Фудекспертка Світлана Левицька, яка раніше поділилася рецептом курячих стегенець на овочевій подушці, запропонувата фоловерам приготувати смачну страву — заливний пиріг з фаршем.
«Готуйте подвійну порцію, бо це неймовірно смачно! Я готувала подвійну і все одно пиріг щез за лічені хвилини», — пише фудекспертка на своїй сторінці у соцмережі.
Інгредієнти:
Для начинки:
- 600 г фаршу;
- Цибулина;
- Морквина;
- Часник — 2−3 зубчики;
- Помідор крупний;
- Сіль — за смаком (приблизно 0.75 ч. л.);
- Чорний перець мелений — 0.5 ч. л.;
- Паприка солодка — 1 ч. л.;
- Коріандр мелений — 0.5 ч. л.;
- Зіра — 0.5 ч. л. (потовкти у ступці);
- Сухий часник (або ще трохи свіжого) — 0.5 ч. л.;
- Сухі прованські трави або орегано — 0.5 ч. л.
Для тіста:
- Яйця — 3 шт;
- Борошно — 135 г;
- Вода — 120 мл;
- Розпушувач — 1 ч.л.;
- Тертий пармезан — 50 г.
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Приготування:
- Овочі нарізати невеликими кубиками.
- Обсмажити цибулю та часник, додати моркву та тушкувати до розмʼякшення.
- Додати помідор та спеції, перемішати та додати фарш.
- Начинку тушкувати, поки фарш не втратить свій первинний колір.
- Змішати інгредієнти для тіста, а в кінці вмісити тертий пармезан.
- Половину тіста залити в форму, застелену пергаментом. Викласти начинку і зверху залити рештою тіста.
- Випікати при 210 градусах 35−40 хвилин.
Раніше фудблогерка Ніна Ренц розповіла, як приготувати заливний пиріг із консервованим тунцем.
Фото — скріншот191
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