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Готуємо домашню піцу: порадуйте дітей на літніх канікулах

20:09 6 червня 2025
піца

Щоб повністю відчути смак піци, важлива не тольки начинка, а й тісто. Це тісто для піци дуже легко готувати, тому сміливо беріться. Фудблогерка Маргарита Сагірова рекомендує його для випадків, коли немає часу на тривалу холодну ферментацію.

«У мене одна піца вийшла із салямі, друга — з беконом. Сир взяла моцарела. Ви можете робити з будь-якою іншою начинкою на свій смак», — ділиться вона.

Тісто

  • 250 мл теплої води (не вище 40 градусів)
  • 50 г оливкової олії
  • 5 г дріжджів
  • 1 ч. л. цукру
  • 1 ч. л. солі
  • 400 г борошна
  • 3 ст. л. кукурудзяного борошна (на підпил)

Приготування:

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  1. Замісити тісто, накрити плівкою та на 30 хвилин у тепле місце.
  2. Після 30 хвилин складаємо тісто з 4-х сторін для того, щоб у ньому було ще більше повітря (можна зробити так 2 рази з інтервалом 20 хв).
  3. Накрити плівкою і в тепле місце, поки не виросте вдвічі (приблизно 1 година).
  4. Розділити на 2 частини та сформувати кульки. Дати відпочити 10 хв. Сформувати основи з бортиками, підпилюючи стіл кукурудзяним борошном.

Для соусу:

  • 250 г консервованих томатів у власному соку
  • ½ ч. л. солі
  • 1 ч. л. цукру
  • 1 зубчик часнику (натертого),
  • 1 ч. л. сухого орегано

Змішати все разом і варити 5 хв, щоб соус трохи загуснув.

Фанатам піци радимо також приготувати один її смачних різновидів — стромболі.

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Порадуйте рідних ще однією італійською смакотою — фокача з сардинами.

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