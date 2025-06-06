Готуємо домашню піцу: порадуйте дітей на літніх канікулах

Щоб повністю відчути смак піци, важлива не тольки начинка, а й тісто. Це тісто для піци дуже легко готувати, тому сміливо беріться. Фудблогерка Маргарита Сагірова рекомендує його для випадків, коли немає часу на тривалу холодну ферментацію.

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«У мене одна піца вийшла із салямі, друга — з беконом. Сир взяла моцарела. Ви можете робити з будь-якою іншою начинкою на свій смак», — ділиться вона.

Тісто

250 мл теплої води (не вище 40 градусів)

50 г оливкової олії

5 г дріжджів

1 ч. л. цукру

1 ч. л. солі

400 г борошна

3 ст. л. кукурудзяного борошна (на підпил)

Приготування:

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Замісити тісто, накрити плівкою та на 30 хвилин у тепле місце. Після 30 хвилин складаємо тісто з 4-х сторін для того, щоб у ньому було ще більше повітря (можна зробити так 2 рази з інтервалом 20 хв). Накрити плівкою і в тепле місце, поки не виросте вдвічі (приблизно 1 година). Розділити на 2 частини та сформувати кульки. Дати відпочити 10 хв. Сформувати основи з бортиками, підпилюючи стіл кукурудзяним борошном.

Для соусу:

250 г консервованих томатів у власному соку

½ ч. л. солі

1 ч. л. цукру

1 зубчик часнику (натертого),

1 ч. л. сухого орегано

Змішати все разом і варити 5 хв, щоб соус трохи загуснув.

Фанатам піци радимо також приготувати один її смачних різновидів — стромболі.

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Порадуйте рідних ще однією італійською смакотою — фокача з сардинами.

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