У шльопанцях за кермом: чим це небезпечно та в якому разі поліція може оштрафувати водія
У літню спеку водія можуть покарати не лише за відкриті вікна в машині, а й за вибір взуття для водіння.
Відомо, що відкрите чи незручне взуття (наприклад, шльопанці або високий каблук) впливає на безпеку руху. Якщо підошва зіслизне з педалі і через це створиться аварійна ситуація, поліція має право скласти протокол, нагадує «Твоя машина».
Якщо взуття стає причиною аварійної ситуації, водій ризикує отримати штраф та проблеми з поліцією.
«Стаття 125 КУпАП передбачає штраф за дії, що загрожують безпеці руху. Взуття стає проблемою лише тоді, коли воно завадило управлінню «, — цитує ресурс слова юриста з Тернополя.
За словами юриста, в Україні вже були випадки, коли водії отримували покарання після ДТП, де слідчі вказували на шльопанці як одну з причин.
Досвідчені водії завжди мають у машині пару кросівок або іншого зручного взуття. Вони знають, що легке взуття може зачепитися за педаль або зіслизнути у вирішальний момент.
Сідати за кермо босоніж теж не завжди безпечно. Чутливість педалей підвищується, але точність рухів падає, особливо в екстрених випадках.
Водійське взуття повинне допомагати керувати авто, а не заважати.
Бажано, щоб у нього була еластична тонка підошва — для чутливого контролю педалей.
Взуття має щільно прилягати до ноги — щоб туфель не спадав і не ковзав, затримуючи реакцію водія на якісь події на дорозі.
Для захисту та фіксації потрібні закриті носок та п'ята.
Взуття має бути без підборів — щоб не доводилося викривляти ногу при натисканні. Високий підбор змінює кут ноги, що ускладнює натискання на педалі.
Ми також розповідали, як заощаджувати бензин й не зашкодити двигуну машини.30
