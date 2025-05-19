Томаты растут сами: проверенные методы ухода и подкормки помидоров после высадки в почву

Закончилась вторая декада мая, а работы на даче и на огороде идут полным ходом. В частности, авторы канала «Дом и приусадебный участок», которые рассказывали, как готовили органические удобрения из крапивы, начали эти удобрения успешно применять.

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В частности, владелица канала провела небольшую экскурсию для своих зрителей и показала томаты, которые были высажены две недели назад.

Первый ряд — гибридные сорта, хорошо перенесшие недавнее похолодание.

Второй ряд — коллекционные сорта, которые уже успели выбросить цвет.

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И последний ряд — местные сорта: желтые, розовые и красные.

Это количество томатов будет увеличено, так как хозяева только разобрали тепличку, поэтому появилась возможность посадить еще один ряд помидорчиков — это будут высокорослые томаты.

Как сажали томаты? Когда речь идет о высокорослых помидорах, то междурядья должно быть не менее 70 см. Между самыми помидорами — 50−60 см. Потому что у высокорослых томатов нужно быть достаточно места.

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Когда сажали низкорослые помидоры, то придерживались таких «схем»: междурядья — 50 см, а между самими помидорами — 40 см. Высокорослые томаты — междурядья 70 см, а между самими — 60 см.

Также хозяйка обращает внимание, что на территории теплички осталось агроволокно — оно уже используется не для сохранения тепла, а для затенения растений от яркого солнца.

«Хотя уже и тепло, мы в каждую ямку бросили по хорошей горсти порубленной крапивы — ведь микро и макроэлементы из этого растеньица никогда не помешают томатам, — рассказывает автор канала. — Также добавили по горстке луковой шелухи — в качестве средства от различных вредителей. Кроме того, также использовали 3 столовых ложки древесной золы, так как на участке слабокислая почва».

После этого в каждую ямку посадили растение, полили водой и прикрыли сверху грунтом.

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Затем полили помидоры настоем — один литр крапивы и древесной золы добавляли до 10 литров воды.

«Этого на две недели будет достаточно для того, чтобы помидорки прижились и хорошо развивались», — объясняет владелица участка.

При этом хозяйка показывает помидоры, которые были посажены две недели назад.

Для того, чтобы они приобрели такой вид, можно использовать аммиачную или кальциевую селитру — 20 граммов (коробочка из-под спичек) на 10 литров воды.

Селитра нужна для борьбы с вредителями. Кроме того, это азот, который помогает растению нарастить зеленую массу. К тому же кальциевая селитра — профилактическое средство против вершинной гнили.

«Еще ученые советуют при посадке томатов бросать в каждую лунку полчайной ложечки кальциевой селитры. Мы не бросали, так как кальций есть и в крапиве», — делится хозяйка.

Следующую подкормку кальциевой селитрой аграрии-практики планируют провести впоследствии, когда начнут образовываться плоды.

В ближайших планах авторов канала — с целью борьбы с колорадским жуком обсыпать помидоры пеплом и высадить любимые помидорки «чери».

Напомним, что посадкой помидоров сейчас занимается и автор канала «СвитАлла»: женщина охотно поделилась, что она добавляет в каждую лунку при посадке томатов, поэтому у каждого огородника есть возможность почитать и об этом методе, выбрав, какой способ ему больше подходит.

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