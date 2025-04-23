Где смотреть онлайн «Буковина» — «Динамо»: расписание трансляций и прогноз на полуфинал Кубка Украины

В среду, 23 апреля, на стадионе «Украина» во Львове состоится матч ½ финала розыгрыша Кубка Украины по футболу между представителем первой лиги «Буковиной» из Черновцов и лидером УПЛ киевским «Динамо».

ВІДЕО ДНЯ

Напомним, что на пути в полуфинал команда Игоря Чурилова выбила тернопольскую «Ниву» (1:1, по пенальти — 4:3), «Прикарпатье» (1:0), «Николаев» (2:1), «Пробий» (1:0) и «Викторию» (2:1).

Что же касается «бело-синих», то они прошли «Ворсклу» (2:1 в дополнительное время) и «Рух» (1:0).

В прежние годы «Динамо» и «Буковина» пересекались друг с другом в элитном украинском дивизионе шесть раз: у киевлян — пять побед, а еще одна встреча завершилась нулевой ничьей (разница мячей — 13:1).

РЕКЛАМА

В предстоящем поединке букмекеры практически не сомневаются в успехе подопечных Александра Шовковского. К примеру, контора Favbet ставки на победу «Буковины» в основное время принимает с коэффициентом 14,00, на ничью — 6,00, на выигрыш «Динамо» — 1,23.

Кубок Украины. ½ финала

23 апреля (среда)



РЕКЛАМА

«Буковина» — «Динамо» 16:00 YouTube-канал DIVISPORT

Добавим, что в другом кубковом полуфинале в этот же день в Житомире сыграют (начало — в 18:00) местное «Полесье» и действующий обладатель трофея донецкий «Шахтер».

Напомним, что решающий поединок Кубка Украины в нынешнем сезоне примет 14 мая Центральный стадион в Житомире.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у футболиста «Динамо», игравшего на Олимпийских играх, родился сын.

РЕКЛАМА

Фото ФК «Динамо»

599

Читайте нас в Facebook