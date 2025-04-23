Дети очень счастливы: известный актер впервые за время большой войны встретился со своей семьей

Популярный актер, звезда фильма «Довбуш» Дмитрий Вивчарюк, который признался в изменениях во время большой войны, впервые за время полномасштабного вторжения увидел вживую свою семью. Известно, что жена Дмитрия Ольга вместе с детьми в начале большой войны выехала в Германию. Вместе с двумя сыновьями она вернулась в Киев на Пасху, во время детских каникул.

ВІДЕО ДНЯ

«У нас с Димой в апреле исполняется двадцать лет, как мы расписались, — рассказала Ольга проекту ЖВЛ (1+1). — Хорошо, что совпали две даты — Пасха и наш праздник. Сейчас в Германии каникулы в школе, и получилось так, что есть возможность не присутствовать там. Дети очень счастливы быть дома, отказывались ложиться спать, пока папа не вернется со спектакля».

Семья Дмитрия провела в Киеве всего неделю и вернулась снова в Германию.

«Пока есть возможность продлить им детство, мы должны ею воспользоваться, — сказала со слезами на глазах Ольга. - Но тем не менее дети очень хотят быть здесь, в Украине, рядом с семьей».

РЕКЛАМА

Ранее в эксклюзивном интервью ФАКТАМ певица Тоня Матвиенко рассказала о вызовах во время большой войны.

РЕКЛАМА

480

Читайте нас в Facebook