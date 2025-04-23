Утечки в делах НАБУ: как адвокаты систематически вмешивались в Госреестр судебных решений

НАБУ начало расследование по кейсу адвокатов, которым 1 апреля были вручены подозрения о незаконном вмешательстве в судебные реестры в 2023 году. НАБУ тогда фиксировало постоянные истоки по делам. В частности, адвокаты обвиняются в систематическом незаконном вмешательстве в работу Единого государственного реестра судебных решений (ЕГССР). Фигурантом дела стал фактический руководитель фирмы Дмитрий Борзых — в прошлом «правая рука» главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Масштаб раскрытой схемы можно приравнять к величайшим коррупционным скандалам в украинской судебной истории, пишет «Зеркало недели».

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«По данным следствия, адвокаты, включая упомянутый Борзых, имели несанкционированный доступ к материалам судебных решений не менее 100 уголовных производств правоохранительных органов, в том числе до 30 дел НАБУ о топ коррупции. То есть речь идет не об отдельном эпизоде, а о глубоком кризисе на пересечении правосудия, цифровой безопасности и системе антикоррупционного контроля. Речь об инвазии системы. О паразитах, которые высасывают не только документы, а вообще самую суть и адвокатуры, и закона, и права как такового» , — пишет ZN.

В статье отмечается, что большинство адвокатов компании «Гарантия ваших прав» — бывшие сотрудники военной и Генпрокуратуры.

«15 мая 2020 года Анатолий Матиос и еще 14 прокурорам синхронно выдали адвокатские удостоверения — по решению Совета адвокатов Волынской области. После жалоб коллег на нарушения при допуске и сдаче экзаменов была создана рабочая группа, а Высшая квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Украины отменила их результаты. Однако экспрокуроры обжаловали это в судах и выиграли» , — пишет ZN.

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Как пишет издание, в 2020 году новоиспеченные адвокаты — бывшие военные прокуроры — основали собственную юридическую фирму. А к 2022-му, по информации источников ZN.UA, нашли «эксклюзивный» способ защиты своих клиентов — с помощью хакера Константина Сайбеля.

«В 2019 году он получил два года условно по делу, которое тогда расследовали те же будущие адвокаты „Гарантии ваших прав“. Сайбель проникал в государственные реестры и собирал закрытую информацию — вплоть до перемещений действующего главы ГУР. Несколько лет спустя они сделали его ключевым исполнителем в своей „цифровой схеме“. Как утверждают источники, вероятно часть дел, к которым адвокаты получали доступ и сливали клиентам данные, в настоящее время расследует СБУ. Масштаб угроз государству, создававшему Борзых и Ко, торгуя служебной информацией, можно только представлять» , — сообщает ZN.

В списке дел, к которым адвокаты приложили руки — как участники процесса, или как теневые советники, — фигурируют небезызвестные фамилии.

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«Игорь Коломойский (олигарх), Борис Кауфман (одесский девелопер), Дмитрий Исаенко (застройщик, эксчиновник Минрегиона), Григорий Козловский (львовский бизнесмен, куратор теневого табачного бизнеса), Богдан Якимец (решала, которого связывают с „обслуживанием“ дел Александр Грановский (экснардеп, бизнесмен из окружения Порошенко), Кирилл Шевченко (эксглава НБУ, в розыске), Вадим Новинский (бизнесмен, экснардеп, бывший акционер „Метинвеста“, связанный с УПЦ МП). Здесь же кейсы НАБУ по „Госспецсвязи“, КП „Кинематика“ и т. д. В каждом из этих производств следствие потеряло часть доказательств. У некоторых, по информации источников, ключевых» , — пишет ZN.

По результатам анализа следователи зафиксировали более 600 решений, по которым был выполнен целенаправленный поиск. Всего же система провела более 39 тысяч автоматических запросов и обеспечила доступ к более чем 7500 судебным решениям. В отдельные дни количество несанкционированных действий в реестре превышало 1000 запросов.

«Как отметил один из наших собеседников, только исходя из объема запросов можно оценить масштаб сделки. Если предположить, что средняя стоимость поиска в реестре информации о запланированных следственных и процессуальных действиях для фигурантов расследований составила около 10 тыс. Долл. (так утверждают люди, знающие рынок), то, умножив эту сумму на количество несанкционированных действий, легко уяснить цену вопроса», — пишет ZN.

Как отмечает издание, несмотря на предъявленные подозрения, адвокатская контора продолжает работать. А выпущенный по решению судьи ВАКС под залог 10 млн грн Дмитрий Борзых не стесняется хвастаться якобы своими людьми в НАБУ, которые «продолжают решать вопросы».

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«Полностью исключить утечку информации из антикоррупционного бюро действительно невозможно. Однако и отрицать тот факт, что именно детективы НАБУ расследуют это дело, тоже. Для НАБУ это расследование — концентрированное противостояние не только с адвокатской мафией, но и с „оборотнями“ внутри самого Бюро» , — добавляет ZN.

Тем временем в сообществе юристов критикуют работу самого НАБУ, мол Бюро открыло более 1,5 тыс. уголовных производств, передав в суд только сотни из них.

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