Утечки в делах НАБУ: как адвокаты систематически вмешивались в Госреестр судебных решений
НАБУ начало расследование по кейсу адвокатов, которым 1 апреля были вручены подозрения о незаконном вмешательстве в судебные реестры в 2023 году. НАБУ тогда фиксировало постоянные истоки по делам. В частности, адвокаты обвиняются в систематическом незаконном вмешательстве в работу Единого государственного реестра судебных решений (ЕГССР). Фигурантом дела стал фактический руководитель фирмы Дмитрий Борзых — в прошлом «правая рука» главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Масштаб раскрытой схемы можно приравнять к величайшим коррупционным скандалам в украинской судебной истории, пишет «Зеркало недели».
«По данным следствия, адвокаты, включая упомянутый Борзых, имели несанкционированный доступ к материалам судебных решений не менее 100 уголовных производств правоохранительных органов, в том числе до 30 дел НАБУ о топ коррупции. То есть речь идет не об отдельном эпизоде, а о глубоком кризисе на пересечении правосудия, цифровой безопасности и системе антикоррупционного контроля. Речь об инвазии системы. О паразитах, которые высасывают не только документы, а вообще самую суть и адвокатуры, и закона, и права как такового» , — пишет ZN.
В статье отмечается, что большинство адвокатов компании «Гарантия ваших прав» — бывшие сотрудники военной и Генпрокуратуры.
«15 мая 2020 года Анатолий Матиос и еще 14 прокурорам синхронно выдали адвокатские удостоверения — по решению Совета адвокатов Волынской области. После жалоб коллег на нарушения при допуске и сдаче экзаменов была создана рабочая группа, а Высшая квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Украины отменила их результаты. Однако экспрокуроры обжаловали это в судах и выиграли» , — пишет ZN.
Как пишет издание, в 2020 году новоиспеченные адвокаты — бывшие военные прокуроры — основали собственную юридическую фирму. А к 2022-му, по информации источников ZN.UA, нашли «эксклюзивный» способ защиты своих клиентов — с помощью хакера Константина Сайбеля.
«В 2019 году он получил два года условно по делу, которое тогда расследовали те же будущие адвокаты „Гарантии ваших прав“. Сайбель проникал в государственные реестры и собирал закрытую информацию — вплоть до перемещений действующего главы ГУР. Несколько лет спустя они сделали его ключевым исполнителем в своей „цифровой схеме“. Как утверждают источники, вероятно часть дел, к которым адвокаты получали доступ и сливали клиентам данные, в настоящее время расследует СБУ. Масштаб угроз государству, создававшему Борзых и Ко, торгуя служебной информацией, можно только представлять» , — сообщает ZN.
В списке дел, к которым адвокаты приложили руки — как участники процесса, или как теневые советники, — фигурируют небезызвестные фамилии.
«Игорь Коломойский (олигарх), Борис Кауфман (одесский девелопер), Дмитрий Исаенко (застройщик, эксчиновник Минрегиона), Григорий Козловский (львовский бизнесмен, куратор теневого табачного бизнеса), Богдан Якимец (решала, которого связывают с „обслуживанием“ дел Александр Грановский (экснардеп, бизнесмен из окружения Порошенко), Кирилл Шевченко (эксглава НБУ, в розыске), Вадим Новинский (бизнесмен, экснардеп, бывший акционер „Метинвеста“, связанный с УПЦ МП). Здесь же кейсы НАБУ по „Госспецсвязи“, КП „Кинематика“
По результатам анализа следователи зафиксировали более 600 решений, по которым был выполнен целенаправленный поиск. Всего же система провела более 39 тысяч автоматических запросов и обеспечила доступ к более чем 7500 судебным решениям. В отдельные дни количество несанкционированных действий в реестре превышало 1000 запросов.
«Как отметил один из наших собеседников, только исходя из объема запросов можно оценить масштаб сделки. Если предположить, что средняя стоимость поиска в реестре информации о запланированных следственных и процессуальных действиях для фигурантов расследований составила около 10 тыс. Долл. (так утверждают люди, знающие рынок), то, умножив эту сумму на количество несанкционированных действий, легко уяснить цену вопроса», — пишет ZN.
Как отмечает издание, несмотря на предъявленные подозрения, адвокатская контора продолжает работать. А выпущенный по решению судьи ВАКС под залог 10 млн грн Дмитрий Борзых не стесняется хвастаться якобы своими людьми в НАБУ, которые «продолжают решать вопросы».
«Полностью исключить утечку информации из антикоррупционного бюро действительно невозможно. Однако и отрицать тот факт, что именно детективы НАБУ расследуют это дело, тоже. Для НАБУ это расследование — концентрированное противостояние не только с адвокатской мафией, но и с „оборотнями“ внутри самого Бюро» , — добавляет ZN.
Тем временем в сообществе юристов критикуют работу самого НАБУ, мол Бюро открыло более 1,5 тыс. уголовных производств, передав в суд только сотни из них.155
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