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Попал под удар вражеского FPV-дрона: на войне погиб 35-летний воин с Волыни

20:35 23 апреля 2025
Старший солдат Виктор Батюшкин

Ковельчане пришли отдать последний долг павшему воину Виктору Батюшкину, который с первых дней войны стал на защиту своей страны. Старшему солдату, который служил наводчиком механизированного батальона, навеки 35 лет, сообщает Ковельский городской голова Игорь Чайка.

«Виктор работал на складах и деревообрабатывающих предприятиях. Своей семьи не создал, поэтому тепло собственной души отдавал родителям, сестрам и брату. Особенно заботился о шестерых племянниках. До полномасштабной войны Виктор Батюшкин жил обычной жизнью, у него было много планов и мечтаний. Но все изменила война…»

Еще в период АТО Виктора, как человека с опытом срочной военной службы, отправили на сборный пункт. Однако на фронт тогда он не попал. В начале полномасштабного вторжения воин стал на защиту Украины и добровольно присоединился к рядам территориальной обороны в составе 100-й бригады.

«Сначала оборонял украинско-белорусскую границу. В апреле 2023 года бригаду направили в зону боевых действий».

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Защитник и его побратимы воевали на Лиманском, Бахмутском, Торецком направлениях. Путь воина оборвался 17 апреля вблизи села Клебан-Бык Краматорского района Донецкой области.

«Минометный расчет, где Виктор был старшим наводчиком, попал под удар вражеского FPV-дрона».

Похоронили защитника на Аллее Героев городского кладбища со всеми почестями.

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Ранее «ФАКТЫ» писали, что в бою погиб 25-летний воин из Хмельницкой области.

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