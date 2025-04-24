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Общество и люди

Еще одна из стран ЕС сокращает финансовую поддержку украинских беженцев

9:08 24 апреля 2025
В Эстонии вводятся новые правила для предоставления компенсации беженцам из Украины. Фото Pixabay

В Эстонии, как ранее и в Венгрии, власти пересмотрили подход к обеспечению жильем беженцев из Украины.

Как сообщает err.ee, с начала мая меняются правила программы, в рамках которой в Талине ранее компенсировали расходы на жилье и услуги перевода для украинцев, получивших временную защиту. Такое единовременное пособие выплачивали для того, чтобы беженцы могли найти постоянное место жительства в Эстонии. Собственно, поддержка не отменяется — она будет более целенаправленной.

Местные власти уточняют, что в первую очередь помощь будут оказываться тем, кто просит о международной или временной защите, не имеет в Эстонии поддержки и проживает в государственных центрах размещения, куда беженцев поселили по направлению Департамента полиции и погранохраны во время рассмотрения их заявлений.

В обозримом будущем такие правила будут действовать не только в Таллине, но и в других населенных пунктах. В Департаменте социального страхования отметили, что это позволит гарантировать, что поддержка не будет зависеть от места проживания беженцев, а лишь от того, нуждаются ли они в помощи при переезде из центра размещения.

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Максимальный размер компенсации составлял до 1200 евро на домохозяйство.

Материал «Новые правила работы в Польше, уменьшение пособия в Германии и долгосрочный вид на жительство в Чехии: что изменится для беженцев из Украины» читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Pixabay

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