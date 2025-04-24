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Сосредоточена на личном: эксперты о новом скандале вокруг Меган Маркл

18:33 24 апреля 2025
Меган Маркл. Фото: скриншот с шоу «С любовью, Меган»

По словам PR-эксперта, герцогиня Сассекская полностью сосредоточена на личных проектах, вызывающих споры в обществе, как, например, подкаст Confessions of a Female Founder, и не обращает особого внимания на то, что делает королевская семья или принц Гарри, пишет geotv.

Люди обвинили ее в том, что она выпустила свой подкаст в тот день, когда король Чарльз и королева Камилла были с государственным визитом в Италии, а Гарри вернулся в Великобританию для рассмотрения судебного дела.

В разговоре с журналистами эксперт Рене Смит отмечает, что люди, возможно, уделяют Меган слишком много внимания, считая ее «стратегической».

«Она глубоко в экосистеме своего бренда, сосредоточена на личном контенте и, кажется, не следит за тем, что кто-то другой (включая Гарри) делает или может нуждаться в поддержке, — говорит Рене. — Люди часто говорят, что все это глубоко просчитано, но я не уверен. Иногда мне кажется, что мы предоставляем ей слишком много кредитов стратегии. В любом случае, это не идет ей на пользу».

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как, по мнению друга принцессы Дианы, она восприняла бы свою невестку Меган Маркл.

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Читайте также: В ужасе от несправедливости: почему принцу Гарри приходится защищать Меган Маркл

Фото: скриншот с шоу «С любовью, Меган»

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