«Считают недостаточно героической»: семья павшего боевого медика, спасшей шестерых побратимов, борется за признание ее подвига

Погибшей военной Елене Созонюк просят присвоить звание Героя Украины. Жизнь боевого медика оборвалась в сентябре 2022 года в населенном пункте Веселое Харьковской области. Произошло это во время спасения других защитников. Родные и побратимы надеялись, что государство отметит мужество и героизм 28-летней защитницы с позывным «Алиса», но почему-то за два с половиной года этого до сих пор не сделано.

«Еще во время Революции достоинства в Киеве беркутовец сломал Елене руку, у нее были побои, сотрясение мозга»

- Леночка — моя сестра-близняшка. Время летит, но боль от потери становится все более невыносимой. У нас действительно была особая связь, — говорит «ФАКТАМ» сестра погибшей Ольга. — Мы выросли в селе Обенижи на Волыни. Леночка с детства была настойчивой и до конца шла к своей цели. Мы сидели вместе за одной партой, ездили на олимпиады, имели немало грамот. Сестра выучилась на проводника во Львове, после того был факультет экологии и обучение заочно в Харьковском национальном автомобильно-дорожном университете на экономическом факультете. Аленка закончила курсы массажиста, работала кассиром-проводником, позже сушистом. Когда страна переживала Революцию Достоинства, мы были на Майдане. В Киеве беркутовец во время беспорядков сломал сестре руку, у нее были побои, сотрясение мозга. Родители тогда сильно за нас переживали.

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Елена Сазонюк во времена АТО/ООС получает награду от президента

— А как Елена попала на войну?

- Она еще в 2014 году рвалась на фронт добровольцем. Но ее не брали из-за проблем со зрением. А в мае 2015 года сестра подписала контракт и так попала в 14-ю бригаду имени князя Романа Великого. Получила должность боевого медика. Сначала была полевым поваром, а потом уже спасала побратимов, пройдя соответствующие курсы. Елена трижды подписывала контракт. Сестра защищала страну в Донецких и Луганских областях в составе группировки «Північ». Имела много грамот и наград. Отличие Президента Украины «За участие в антитеррористической операции», она награждена именными часами за оборону, нагрудным знаком Защитника Украины «За честь, за славу, за народ», получила нагрудный знак «Ветеран войны».

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После полномасштабного вторжения Елена принимала участие в освобождении Киевщины (освобождала Макаров, Ирпень, Бучу), наступательных и освободительных операциях в Донецкой, Луганской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях. Побратимы говорили, что сестра была квалифицированным медиком, а еще очень отважной. Скольких людей она спасла — не сосчитать. Хотя глубоко в душе у нее болело, потому что видела колонны расстрелянных машин и автобусов с мертвыми гражданскими. Собирала тела… Как-то на ее руках умер командир, и после этого сестра стала более замкнутой. Во время нашего разговора она просила, что если что-то случится, позаботиться о ее дочери, которую она воспитывала сама.

Елена с доченькой

— Как именно погибла сестра?

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— Это произошло 3 сентября 2022 года на Харьковщине. Был обстрел, Лена выбежала из блиндажа, чтобы спасать раненых. Пятерым оказала помощь. Шестого накрыла собой в ожидании, когда принесут аптечку. Но обстрел из танка стал для нее роковым. Похоронили мы ее в родном селе со всеми почестями и заботимся о ее 5-летней дочери, биологический папа которой тоже погиб на фронте, потому что был военным.

«Сами знаете, как общество говорит о женщинах-военных, а еще о тех, у кого ребенок есть, а она воевала»

— Знаю, что вы все это время боретесь за то, чтобы Елена посмертно получила награду «Герой Украины».

- Военная часть ее вроде подала, но на каком-то этапе «минуснули». У нас на Волыни это единственная женщина военнослужащая, которая погибла, отдав 7 лет жизни Родине. С 2016 года сестра находилась в зоне АТО. Поэтому мы хотим справедливости, но я это все делаю для ребенка-сироты, у которой никого нет — ни мамы, ни папы, потому что их забрала война. А части и бригаде неинтересно, они молчат, даже после адвокатских запросов. Вы сами знаете, как общество говорит на женщин-военных, а еще тех, у кого ребенок есть, а она воевала. Это был действительно подвиг, Елена спасла пятерых ребят-побратимов, а когда спасала шестого, взрывной удар взяла на себя. И он жив. Он мне звонил и говорил, что жив только благодаря Елене. Если бы она его не накрыла собой, защитник бы умер. И ребенок у него никогда бы не родился. А теперь воин радуется сыночку, которому уже 9 месяцев. Но в бригаде никто на это не обращает внимания.

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Сестры — Елена и Ольга

— Почему же так происходит и как вообще это объясняет высшее командование?

- Руководство 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого обещало нам, что кандидатуру сестры подали на Героя Украины (посмертно) в октябре 2022 года, но как оказалось, это был сплошной обман. Я обращалась к ОК «Захід», уже где-то месяц прошел, никаких ответов, приходило ли к ним данное ходатайство. Нам говорили, что в Киеве высшие руководители «считают Елену недостаточно героической». Поэтому создала петицию самостоятельно и надеюсь на поддержку людей, хотя некоторые мне уже говорят, что не следует тратить время, потому что никто на те петиции не обращает внимания. Просила о помощи местных чиновников, но они прочитали мои сообщения и молчат. Хорошо одно, что есть еще те, кто откликается и понимает, но таких меньшинство. Я хочу, чтобы племянница знала, что ее мама на самом деле герой не только для нашей семьи, но и для целой страны.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали рассказ мамы Героя Украины Дмитрия Масловского, которого убил российский штурмовик: «Не оставил моему ребенку хотя бы крошечного шанса на жизнь».

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