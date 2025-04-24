Десять шагов, которые важно сделать после приобретения подержанного автомобиля

Автоэксперты, которые ранее рассказали, стоит ли ездить на перекачанных шинах, посоветовали при покупке автомобиля с пробегом провести полную проверку технического состояния, пишет Твоя МАШИНА.

ВІДЕО ДНЯ

Так, не стоит доверять рассказам прежнего владельца о недавно проведенной замене масла, а лучше сразу заменить: моторное масло (в соответствии с рекомендациями производителя), масляный фильтр, воздушный фильтр, топливный фильтр, салонный фильтр.

Также нужно провести проверку аккумулятора. Слабый аккумулятор может подвезти в самый неподходящий момент, особенно зимой.

Кроме того, нужно сделать оценку тормозной системы. Следует проверить: износ тормозных колодок и дисков, уровень и состояние тормозной жидкости, работу ручного тормоза. Если что-то вызывает сомнение — лучше сразу заменить, так как это вопрос безопасности.

РЕКЛАМА

Далее нужно провести диагностику ходовой части. Рекомендуется пройти диагностику ходовой части, включая: амортизаторы, шаровые опоры, рулевые тяги, сайлентблоки, ступичные подшипники.

Еще не мешало бы проверить трансмиссию. Если у вас «механика», то обратите внимание на работу сцепления, а если «автомат», то стоит заменить или хотя бы проверить трансмиссионную жидкость.

Также нужно провести оценку системы охлаждения: уровень и цвет охлаждающей жидкости, герметичность патрубков, работу вентилятора и термостата.

РЕКЛАМА

Перегрев может дорого обойтись, так что не пренебрегайте проверкой.

Следующим шагом будет проверка электроники и освещения. Для этого проверьте все лампы и световые приборы, стеклоподъемники, стеклоочистители, печку и кондиционер, мультимедиа, сигнализацию. Полезно будет также подключить авто к диагностическому сканеру и проверить наличие ошибок в ЭБУ.

После этого нужно провести глубокую чистку салона, а именно: химчистку сидений и потолка, дезинфекцию системы вентиляции, очистку воздуховодов и фильтров.

Еще одним важным шагом является оформление документов. Для этого нужно переоформить авто в СЦ МВД, вписать себя в страховой полис или оформить новый (ОСАГО, при желании — КАСКО), снять авто с учёта, если это предусмотрено.

РЕКЛАМА

Очень желательно также составить план обслуживания на будущее. Для этого запишите пробег, с которого вы начинаете эксплуатацию, и составьте личный сервисный план. Это поможет отслеживать техническое состояние автомобиля.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что делать украинским водителям в случае ДТП в Европе.

237

Читайте нас в Facebook