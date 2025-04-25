Переговоры в Лондоне: в США заявили о разногласиях с Украиной

Через несколько часов после того, как специальный представитель президента Дональда Трампа по Украине встретился с украинцами и европейцами в Лондоне, официальные лица США признали, что остаются значительные разногласия относительно предложенных ими рамок и временных сроков для прекращения войны. Об этом сообщает CNN

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Кейт Келлог, присутствовавший на встречах спецпредставитель Трампа по вопросам Украины, сказал журналистам, что считает раунд переговоров в Лондоне «откровенным, положительным и продуктивным».

Но другой высокопоставленный чиновник США сказал, что после встречи с Украиной остался широкий спектр разногласий, в частности, по вопросу последовательности выполнения соглашения.

Тем не менее, официальные лица США не рассчитывают на возможность прекращения огня, даже несмотря на то, что они настаивают на том, чтобы россия и Украина согласились с предложениями, которые они выложили на стол. Представители США публично и приватно говорят, что время истекает, хотя четкого окончательного срока, который они назвали, нет.

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Европейские чиновники настаивают, что в Лондоне был достигнут прогресс в том, чтобы заставить украинцев рассмотреть вопрос об отказе от территорий, но опасаются, что это не оправдает ожиданий Дональда Трампа.

Но украинцы хотят прекращения огня, прежде чем вступать в дискуссии об уступках, а Трамп похоже отказывается от идеи прекращения огня и настаивает на окончательном мирном соглашении, сказал анонимный чиновник CNN.

«Нам удалось убедить украинцев убедить себя занять более дружественную к администрации США позицию «, — сказал европейский чиновник после дискуссий в Лондоне.

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Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Белый дом за мир хочет расплатиться украинским Крымом, а путин готов отказаться от своих претензий .

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