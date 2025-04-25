Бывшего главу налоговой Насирова снова взяли под стражу: что известно

Экс-главе налоговой Роману Насирову, мобилизовавшемуся в ВСУ на этапе судебных прений по уголовному делу, изменили меру пресечения.

По информации Специализированной антикоррупционной прокуратуры, 24 апреля ВАКС взял под стражу бывшего главу ГФС Украины.

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Так, суд изменил обвиняемому меру пресечения в виде залога на содержание под стражей с альтернативой внесения 40 млн грн залога.

Бывшего чиновника взяли под стражу в зале суда.

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Как сообщали «ФАКТЫ», бывший руководитель Государственной фискальной службы задержан в 2017 году по подозрению в махинациях на два миллиарда гривен. Насиров является фигурантом «газового дела», связанного с экс-нардепом Александром Онищенко. Налоговик предоставил разрешение на поочередные выплаты налоговых долгов предприятиям Онищенко.

По делу Насирова было принято решение о мере пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен. Через несколько дней он вышел из СИЗО, уплатив этот залог.

В октябре 2022 года Высший антикоррупционный суд вновь избрал меру пресечения Насирову в виде ареста с возможностью внесения залога, который составил 523,2 миллиона гривен.

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В мае прошлого года Насиров снова вышел из СИЗО под залог.

Недавно появилась информация, что Роман Насиров начал служить в ВСУ на стадии судебных прений. Из-за этого он не явился на суд. Адвокаты просили судью остановить производство по этой причине. Но 10 апреля ВАКС продлил Насирову меру пресечения до 10 июня.



Кроме того, в ВСУ отменили приказ о мобилизации Насирова. Было начато служебное расследование законности его призыва.

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