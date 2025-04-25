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Бывшего главу налоговой Насирова снова взяли под стражу: что известно

9:26 25 апреля 2025
Насиров снова под стражей, фото из открытых источников

Экс-главе налоговой Роману Насирову, мобилизовавшемуся в ВСУ на этапе судебных прений по уголовному делу, изменили меру пресечения.

По информации Специализированной антикоррупционной прокуратуры, 24 апреля ВАКС взял под стражу бывшего главу ГФС Украины.

Так, суд изменил обвиняемому меру пресечения в виде залога на содержание под стражей с альтернативой внесения 40 млн грн залога.

Бывшего чиновника взяли под стражу в зале суда.

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Как сообщали «ФАКТЫ», бывший руководитель Государственной фискальной службы задержан в 2017 году по подозрению в махинациях на два миллиарда гривен. Насиров является фигурантом «газового дела», связанного с экс-нардепом Александром Онищенко. Налоговик предоставил разрешение на поочередные выплаты налоговых долгов предприятиям Онищенко.

По делу Насирова было принято решение о мере пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен. Через несколько дней он вышел из СИЗО, уплатив этот залог.

В октябре 2022 года Высший антикоррупционный суд вновь избрал меру пресечения Насирову в виде ареста с возможностью внесения залога, который составил 523,2 миллиона гривен.

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В мае прошлого года Насиров снова вышел из СИЗО под залог.

Недавно появилась информация, что Роман Насиров начал служить в ВСУ на стадии судебных прений. Из-за этого он не явился на суд. Адвокаты просили судью остановить производство по этой причине. Но 10 апреля ВАКС продлил Насирову меру пресечения до 10 июня.

Кроме того, в ВСУ отменили приказ о мобилизации Насирова. Было начато служебное расследование законности его призыва.

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