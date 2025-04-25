Где и когда смотреть онлайн «Шахтер» — «Динамо»: расписание трансляций и прогноз на 200-й в истории матч грандов

В воскресенье, 27 апреля, на «Арене Львов» состоится центральный поединок 26-го тура чемпионата Украины по футболу между новоиспеченными финалистами Кубка страны донецким «Шахтером» и киевским «Динамо» (арбитр — Виталий Романов из Днепра).

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С учетом того, что за пять туров до финиша лидирующая команда Александра Шовковского с 63 очками опережает подопечных Марино Пушича, которые идут третьими, на 10 пунктов (у «Александрии» — 57 баллов), «Шахтер» устроит только победа. Более того, в случае поражения горняки лишаться даже теоретических шансов сохранить чемпионский титул.

Добавим, что «бело-синие» не могут обыграть «оранжево-черных» вот уже в семи подряд матчах во всех турнирах (три ничьи, четыре поражения). Последний успех «Динамо» датирован апрелем 2021 года (1:0 в рамках УПЛ).

В целом же «Динамо» и «Шахтер» и в союзные, и во времена независимости Украины провели между собой 199 матчей. 80 побед у киевлян, 61 успех у «Шахтера», а еще 58 раз была зафиксирована ничья.

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В предстоящем противостоянии (юбилейном, 200-м!) букмекеры видят фаворитом «Шахтер». К примеру, контора Favbet ставки на победу горняков во Львове принимает с коэффициентом 2,18, на ничью — 3,40, на выигрыш киевлян — 3,30.

В прямой трансляции поединок «Шахтер» — «Динамо» смотрите (начало — в 18:00) на платформе MEGOGO (в разделе «Спорт») и канале УПЛ ТВ, который транслируется через «Киевстар ТВ», «Vodafone TV», «Sweet.tv» и другие OTT-платформы.

Чемпионат Украины. 26-й тур

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27 апреля (воскресенье)

«Шахтер» — «Динамо» 18:00 MEGOGO, УПЛ ТВ

Напомним, что в первом круге чемпионата страны «Динамо» и «Шахтер» сильнейшего в Киеве не определили — 1:1.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» сенсационно проиграл «Колосу», пропустив в свои ворота четыре мяча.

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Фото ФК «Динамо»



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