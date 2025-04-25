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Шоу-бизнес

Страстный проект для обоих: Дженнифер Лопес получила поддержку от Мэтта Дэймона

21:31 25 апреля 2025
Джей Ло

После развода с Беном Аффлеком Дженнифер Лопес недавно получила поддержку от продюсера и друга Мэтта Дэймона. Источник рассказал, что Деймон «был движущей силой „Поцелуя женщины-паука“ и помог смонтировать фильм, в частности, подчеркнув талант Джей Ло», пишет Тһе News.

Источник отметил, что роль Лопес «может выиграть награды и привлечь международную аудиторию».

Другой инсайдер рассказал, что независимо от того, «как все закончилось между ней и Беном, этот фильм является страстным проектом для Мэтта и Дженнифер».

«Несмотря на то, что Бен очень публично дулся, Мэтт, как лучший друг, помогал преодолеть трудности, — отметил источник. — Мэтт планирует поступить хорошо с бывшей женой своего приятеля и собирается довести это до конца, и они оба будут бороться за то, чтобы она получила премии за лучшую роль второго плана».

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Ранее сообщалось, что Мэтт Дэймон на приеме у психоаналитика поклялся жене взять паузу в актерской карьере.

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