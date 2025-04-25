Получите штраф до 34 тысяч гривен: когда можно пострадать при переводе денег с карты на карту

После того как большинство украинских банков подписали Меморандум по применению ограничений на карточные переводы, НБУ решил не продлевать лимит на переводы денег с карты на карту.



Но в некоторых случаях P2P-перевод может привести к серьезному штрафу или блокированию счета, пишет сайт novyny.live.

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Как известно, перевод с карты на карту (P2P-перевод) — популярный и очень удобный способ оплаты за товары и услуги. Людям не нужно никуда ходить, можно послать деньги прямо со смартфона из любого города, поселка или села.

Украинцам, часто им пользующимся, советуют учитывать два аспекта — налоговые обязательства и финансовый мониторинг.

Согласно законодательству, доходы, получаемые физическими лицами, должны облагаться налогом. Если человек регулярно получает значительные суммы на свой счет, налоговая может заинтересоваться источником происхождения этих средств.

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В таком случае может потребоваться уплатить налоги на доходы физических лиц (НДФЛ).

Что касается финансового мониторинга, то если тот или иной перевод кажется подозрительным или превышает определенную сумму, банк может запросить дополнительную информацию или документы для подтверждения законности сделки.

Ответственность в виде штрафа применима только к лицу, нарушившему налоговое законодательство при получении денежного перевода.

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Речь идет о таких случаях:

- физическое лицо получило средства за торговую деятельность, но при этом не зарегистрировало бизнес и не уплатило соответствующие налоги;

- физическое лицо-предприниматель получило на персональный счет средства от предпринимательской деятельности, но не уплатило необходимые налоги.

В обеих ситуациях на человека может быть наложен штраф в размере 17−34 тыс. гривен.



Банк также может заблокировать карту или конкретную транзакцию по ней, если видит нетипичное использование счета:

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- клиент осуществляет переводы или транзакции, которые нетипичны для его счета;

- клиент осуществил транзакцию, которая нарушает законодательство, например, перевел деньги незаконной организации;

- клиент превысил установленный банком лимит транзакций.

Банки и платежные сервисы обычно устанавливают ограничения по суммам, которые можно перевести за сутки или в течение месяца. Следует заранее ознакомиться с этими лимитами и соблюдать их.

Напомним, с 1 марта налоговая начала получать данные о денежных переводах на счета граждан и хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров через интернет. Вместе с тем среди народных депутатов идут разговоры о том, чтобы взять под контроль почти все население — то есть, чтобы все граждане ежегодно подавали налоговые декларации.

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