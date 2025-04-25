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Украина

«Без победы в тылу не может быть победы на фронте»: ветеран войны подозревает владельца «БРСМ» в госизмене

15:57 25 апреля 2025
Андрей Биба

Андрей Биба сбежал в Италию, но оттуда пытается продвигать в Украине пророссийские нарративы и финансирует московскую церковь. По меньшей мере владелец «БРСМ-Нафта» заслужил статью о государственной измене за это. Об этом написал в своем Телеграмм-канале ветеран российско-украинской войны, лидер организации «Национальное Сопротивление» Алексей «Сталкер».

«Недавно Биба снова всплыл: оказывается, он продолжает финансировать московскую церковь. То есть Биба сбежал в Италию, но оттуда пытается продвигать в Украине пророссийские нарративы. По меньшей мере он заслужил статью о государственной измене», — отметил «Сталкер».

Лидер организации «Национальное Сопротивление» пишет, что владелец сети автозаправок «БРСМ-Нафта» Андрей Биба поднялся благодаря Януковичу, а после Революции Достоинства поддерживал партию Шария, финансировал строительство московских церквей и протесты против Варфоломея после предоставления Томоса.

По словам ветерана с позывным «Сталкер», ряд политиков, блогеров и бизнесменов продолжают поддерживать «русский мир» и московскую церковь в Украине.

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«УПЦ МП или, точнее, УПЦ ФСБ остается пророссийским центром влияния в стране. Эта церковь может стать фундаментом, на котором путин будет пытаться возродить свое политическое влияние в нашей стране. Вопрос ее ликвидации — это вопрос национальной безопасности», — подчеркнул он.

«Сталкер» считает, что московской церкви в Украине нет места, поэтому нужно ограничить возможности для ее финансирования.

«Кроме реального фронта на передовой существует еще и тыл, о котором не стоит забывать. Без победы в тылу не может быть победы на фронте. Тыл должен быть надежным, и он должен быть зачищен от всех пророссийских элементов, от всех, кто их финансирует», - пишет «Сталкер».

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Согласно журналистскому расследованию издания «Информатор», владелец сети АЗС «БРСМ-Нафта» Андрей Биба продолжает поддерживать московскую церковь и получать награды от нее во время полномасштабной войны с россией. А помощь компании ВСУ выглядит как кощунство или может быть операцией по прикрытию.

Военный, служащий в одном из боевых подразделений, Александр Игнатьев призвал бойкотировать эту сеть заправок.

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