Дело об уклонении Шабунина: по данным СМИ, суд разрешил проверить местонахождение активиста с начала войны
В ближайшее время главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину могут сообщить о подозрении по делу о фиктивной службе в армии. Об этом сообщают тг-каналы, отмечая, что шагом к этому является определение Печерского районного суда Киева от 24 апреля 2025 года.
По данным СМИ, в решении среди прочего говорится, что Шабунин долгое время уклонялся от исполнения служебных обязанностей, избегал пребывания в районах боевых действий и вместо службы в армии находился в Киеве.
В частности, с сентября 2022 года по февраль 2023 года Шабунин ежемесячно предоставлял командиру воинской части письма от руководства НАПК с просьбой отправить его в Киев.
«Воспользовавшись указанным, последний… не прибыл в подчинение ни одного структурного подразделения НАПК, в связи с чем каких-либо служебных задач в соответствии с полномочиями НАПК не выполнял, а занимался личными делами», — цитируют тг-каналы определение суда.
При этом Шабунин не сообщал командиру, что не выполняет никаких функций и задач в НАПК. А тот, несмотря на отсутствие активиста на службе, подписывал платежные сведения для выплаты Шабунину денежного довольствия, чем был нанесен ущерб госбюджету более чем на 224 тыс. грн.
Также командир безосновательно издавал приказы о командировке активиста в гуманитарные центры в Харькове и Николаеве. Хотя сведений о получении гуманитарной помощи нет.
Суд предоставил Государственному бюро расследований разрешение на получение информации о местонахождении Шабунина, начиная с 25 февраля 2022 года, по терминалам мобильной связи.
Напомним, ГБР подозревает комбата киевской терробороны, где фиктивно служил Шабунин и получал «боевые» в злоупотреблении служебным положением. В феврале командиру объявили о подозрении.
ГБР расследует ряд уголовных дел относительно Шабунина, в частности, об уклонении от мобилизации, подделке документов НАПК, незаконном использовании гуманитарки и присвоении джипа Nissan Pathfinder.
Ранее сообщалось, что экс-министр инфраструктуры Омелян раскритиковал антикоррупционную деятельность Шабунина.159
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