Ядерная война за воду? Что происходит между Индией и Пакистаном

С чего началось очень стремительное и опасное очередное обострение отношений

22 апреля в индийской провинции Кашмир группа террористов расстреляла из автоматов АК-47 иностранных туристов и местных, приехавших на курорт. Во время этого вооруженного теракта погибли 26 человек. Власти Индии назвали это самым жестоким за четверть века нападением на гражданских.

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«Злоумышленники пришли в полной амуниции, запаслись сухофруктами и медикаментами. Источники сообщили, что террористам местные жители помогли провести разведку. По словам очевидцев, хотя двое террористов говорили на языке пушту (что указывает на пакистанское происхождение), двое из них были местными жителями (Адил и Асиф). (…) Точность и спланированность атаки также указывает, что были привлечены обученные операторы, а не местные любители. По данным источников в разведке, цифровые следы злоумышленников проследили до безопасных домов в Музаффарабаде и Карачи (города Пакистана. — Авт.), что усиливает доказательства трансграничных террористических связей», — сообщала India Today.

Пакистан уже прямо пригрозил Индии войной

Хотя Пакистан все отрицал, Индия объявила о закрытии пограничного пункта пропуска в спорном регионе, резко ограничила и без того незначительную выдачу виз для граждан Пакистана, аннулировала уже выданные разрешения и дала 48 часов для выезда со своей территории. Кроме того, Индия выслала пакистанских военных атташе и объявила о начале военных учений под названием «Акраман», которые будут сосредоточены на применении военно-воздушных сил с десятка авиабаз одновременно.

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В ответ на действия Индии Пакистан принял ряд симметричных и даже более жестких мер. В частности, Исламабад закрыл пограничный переход в Кашмире, выслал индийских дипломатов и дал 48 часов гражданам Индии, чтобы те покинули страну. Также была аннулирована и ограничена визовая политика. Пакистан полностью закрыл воздушное пространство для индийских авиакомпаний и запретил какую-либо торговлю между странами даже через посредников в третьих государствах.

24 апреля Индия пошла на беспрецедентный шаг и полностью перекрыла 4 шлюза, чем остановила поток воды реки Инд в Пакистане. Таким образом, впервые после подписания соглашения о водах Инда с 1960 года Индия заблокировала течение. Следует добавить, что по этому договору реки, начинающиеся в Кашмире, были разделены между странами: Пакистан получил контроль над реками Инд, Джелам и Чинаб, а Индия — реками Рави, Сатледж и Биас. Примечательно, что этот договор не прерывался даже в ходе двух предыдущих войн между странами.

Индия полностью перекрыла 4 шлюза, чем остановила поток воды реки Инд в Пакистан

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В ответ на действия соседки по водным ресурсам Исламабад сделал громкое заявление. Ведь для Пакистана Инд является основным источником воды в стране. Она позволяет орошать 12 млн гектар земли при общей длине всей ирригационной сети в 65 тыс. км.

«Любая попытка Индии остановить или изменить поток вод, принадлежащих Пакистану в соответствии с Договором о водах Инда, будет рассматриваться как акт войны. Ответ будет немедленным и решительным», — заявили в Исламабаде.

25 апреля у границы Пакистана и Индии произошла стрельба. По словам индийских чиновников, пакистанские солдаты использовали стрелковое оружие для обстрела позиций Индии в Кашмире вдоль высокомилитаризированной границы. Индийские солдаты ответили. Потерь не было.

Пакистан активно перекидывает технику на западные границы.

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Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф выразил обеспокоенность тем, что инцидент может привести к «полномасштабной войне». Он также надеется, что конфликт удастся разрешить посредством переговоров.

Кашмир — спорный регион, за который обе страны воевали уже трижды

Кашмир, расположенный в живописных Гималаях, стал ареной борьбы между странами из-за своего стратегического значения и религиозного разнообразия. Борьба за эту территорию стала одним из самых сложных и продолжительных вооруженных противостояний в современном мире. Так, Индия регулярно обвиняет Пакистан в поддержке боевиков. А Исламабад со своей стороны отрицает эти обвинения, утверждая, что поддерживает только самоопределение Кашмира.

Одним из самых серьезных рисков в любом кризисе между Индией и Пакистаном является то, что обе страны обладают ядерным оружием.

Официально две страны не раскрывают количество и качество своего ядерного оружия, однако независимые оценки позволяют понять масштабы.

Так, по состоянию на 2024 год у Индии было примерно 172−180 ядерных зарядов. По индийскому законодательству, их можно применить только в ответ на действия противника.

У Пакистана примерно такое же количество зарядов — до 170. В 2023 году страна сообщила, что имеет весь спектр ядерного оружия: стратегический, оперативный и тактический. При этом Пакистан может использовать оружие при любой необходимости. Это связано с численным преимуществом Индии в сухопутной и военной силе.

Ядерные арсеналы Пакистана и Индии

Истоки конфликта

До 1947 года Индия и Пакистан входили в состав Британской Индии — колониального государственного образования. Благодаря усилиям Мусульманской лиги 14 августа 1947 г. было образовано государство Пакистан, а 15 августа 1947 г. — Индия.

Причиной десятилетних конфликтов между Индией и Пакистаном стала спорная провинция Кашмир. Официально Кашмир не зафиксирован соглашением о границах, поэтому он не входит ни в состав Индии, ни в состав Пакистана. Началом противостояния стал факт того, что страны не могли решить вопрос о политической принадлежности княжества Кашмир. Большинство населения было мусульманами, но политическая верхушка — индуисты.

Тогда махараджа Кашмира Хари Сингх решил присоединиться к Индии, однако это не устраивало пакистанское правительство. В результате войны 1947−1949 годов Кашмир разделили: 60% территории отошло Индии, 40% - Пакистану. Впрочем, перемирие не помогло разрешить конфликт, поэтому началось долгое противостояние между государствами.

В августе 2019 года правительство Индии отменило статью 370 Конституции, гарантировавшую автономию Джамму и Кашмиру, и статью 35A, ограничивавшую права некоренных жителей. Регион был реорганизован в две союзные территории под прямым контролем Дели. Это сопровождалось комендантским часом, отключением интернета на 552 дня и арестами тысяч человек, включая местных политиков.

В 2021 году Индия и Пакистан заключили перемирие. Страны согласились на такое решение, чтобы облегчить жизнь граждан, живущих вдоль спорной границы. Но и это продолжалось не слишком долго.

В настоящее время обе страны оказались слишком близки к началу полномасштабной войны.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о случаях вооруженного нападения на людей в Германии и Испании.

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