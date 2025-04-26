«Каждый удар по гражданским и медикам — это еще одно доказательство, что враг боится не оружия, а нашей человечности», — Яна Зинкевич

Накануне россияне ударили по жилому дому в Павлограде, где погибли люди, в том числе иребенок. Также в тот день в городе была полностью уничтожена база медиков из Госпитальеров, о чем сообщила их глава, народный депутат Украины Яна Зинкевич. На базе хранилось много медикаментов, тактическая медицина… Уничтожены запасы, техника… Впрочем, ущерб был не только материальным.

«Я никогда не показывала вообще свои эмоции, даже тогда, когда переживала самые страшные дни своей жизни после аварии и теряя друзей, но сейчас впервые не смогу сдержаться. Отбросы. Преступники. Уроды без моральных правил. Палачи. Убийцы. Оккупанты. Людоеды. Россияне обстреляли Павлоград, — пишет Яна Зинкевич. — Погибли дети, погибли мирные люди, уничтожены мирные дома. Уничтожена полностью наша база батальона со всем имуществом и техникой, которые были в ней.

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Они снова попали в самое сердце. Перечеркнули 10 лет работы тысячи человек. Убили гражданских. Невинных, которые просто жили, варили утренний кофе, смеялись. Планировали завтра со своими детьми. Их «завтра» не наступит. Их «сегодня» оборвано жестоким обстрелом.

Мы были точкой тепла, спасения, помощи, человечности. Наша база приютила не одного парамедика и военного, она была пристанищем для переселенцев, для всех жертв войны, в конце концов, даже для раненых животных находилось место в нашем общем доме.

Там была целая наша насыщенная любовью и единством жизнь, а теперь — пепел, руины, стекло и тишина, кричащая невыразимой болью.

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Там была память о наших павших Госпитальерах, артефактах их бесценной жизни и подвига, которых тоже уже нет.

Это не просто война. Это геноцид. Намеренное уничтожение всего, что делает нас людьми. И каждый удар по гражданским и медикам — это еще одно доказательство, что враг боится не оружия, а нашей человечности.

Но мы не стали пеплом, мы стали ярким огнем, который теперь пылает с еще большей силой. В этой силе кроется и храбрость спасать, и желание мести врагу.

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Я объявляю новый сбор в 20 миллионов гривен для новой базы батальона Госпитальеры.

Если вы прочли этот пост, распространите его друзьям. Не оставляйте нас в беде. Только с вашей поддержкой мы можем спасать дальше. Нам сейчас очень тяжело, как не было никогда до этого.

Но у нас есть вы. И с вашей поддержкой мы справимся. У нас есть злоба, у нас нет желания останавливаться. И даже такой страшный удар не сможет поставить нас на паузу, россияне не удастся победить, даже забрав у нас абсолютно все.

Благодарна каждому госпитальеру, который сейчас держится. Напишите им слова поддержки, они заслуживают этого как никто сегодня.



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Фото со страницы Яны Зинкевич

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