Враг ночью бил по Харькову, Павлограду и другим мирным городам Украины: есть жертвы и пострадавшие

В Киеве продолжаются аварийно-спасательные работы на месте ракетного удара по жилому дому в Святошинском районе. А враг не прекращает удары по Украине.

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Силы ПВО сбили 41 российский дрон из 103, еще 40 беспилотников-имитаторов локационно потеряны. Из-за атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Черкасщина, Донетчина и Днепропетровщина, сообщили в Воздушных силах.

Ночью Харьков снова находился под атакой шахедов. Есть прилеты на территории предприятий.

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«Есть несколько прилетов по территории предприятий, в результате чего пожары. Будьте осторожны, атака с воздуха на Харьков продолжается» , — сообщил мэр города Игорь Терехов ночью.



Позже он уточнил, что в Слободском районе горит гражданское предприятие в результате попадания российского беспилотника.

«Есть предварительная информация о том, что в результате последних прилетов повреждено несколько частных домов» , — добавил мэр.

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За прошедшие сутки россияне совершили 112 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумщины. Зафиксировано 192 взрыва, сообщили в Сумском ОВА.



Больше всего страдала Краснопольская громада. Туда враг бил из минометов, атаковал FPV-дронами, сбросил ВОГ с БПЛА, КАБы. В результате удара были ранены 3 гражданских лица, повреждены админздание, магазин и дом культуры.

Спасатели весь день работали на месте вражеского авиаудара по приграничью. Значительные повреждения и частичные разрушения получили административное здание, уточнили в ГСЧС.

Днепропетровщину агрессор массированно атаковал беспилотниками. Враг бил по Никополю и Марганецкой громаде. Применял FPV-дроны и РСЗО «Град». Повреждено предприятие, сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, в результате атаки в Синельниковском и Самаровском районах возникли пожары на территории предприятий. Несколько возгораний было в Павлограде. В частности, в многоэтажке.

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В Павлограде трое погибших, среди них ребенок. Еще восемь человек пострадали. Один человек в тяжелом состоянии, отметил Лысак.



По информации руководителя Запорожской ОВА Ивана Федорова, за сутки оккупанты нанесли 536 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области



Поступило 21 сообщение о повреждении домов, автомобилей и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

Как сообщалось, минувшей ночью во время масштабной атаки по Украине россияне применили 215 средств воздушного нападения. Силы ПВО уничтожили 112 целей. Основной удар врага был направлен на Киев, где погибли 12 человек, десятки ранены, есть разрушения жилых домов и гражданской инфраструктуры.

В Киеве 25 апреля объявлен днем траура в память о жертвах массированной атаки врага на столицу.

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