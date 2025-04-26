Траур под российскую музыку: в Киеве полиция нагрянула к любительнице попсы из страны-оккупанта
В Киеве, где нескольким нетрезвым молодым людям пришлось отвечать за развлечения под российскую музыку вскоре после ракетного удара россиян по Сумам, когда погибло более 30 горожан, произошла еще одна похожая история.
Так, в столичной полиции сообщили о «визите» к киевлянке, которая в день траура по погибшим во время удара баллистикой по жилому дому в Святошинском районе развлекалась под российскую музыку. Видео с «громкими танцами» было выложено в социальные сети, где его и обнаружили правоохранители.
На кадрах зафиксировано, как женщина, находясь на балконе общего пользования в одном из домов столичного ЖК, громко включила музыку и танцевала под трек российской исполнительницы. Выяснилось, что на видео снята жительница этого дома — 28-летняя женщина, развлекавшаяся таким образом, находилась в состоянии алкогольного опьянения.
«Женщина во время общения с правоохранителями сообщила, что таким образом развлекалась, а о Дне памяти ей ничего не было известно. Инспекторы полиции провели с женщиной профилактическую беседу и составили в отношении нее административный протокол по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство)», — говорится в сообщении.
Напомним, что недавно в столице просьба выключить российскую музыку стала смертельной для мужчины — его убили новые знакомые во время застолья.
Фото полиции Киева399
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