В Киеве объявлен траур по жертвам ночной атаки врага

В Киеве, где во время ночной ракетно-дроновой атаки погибли восемь горожан, а более 70 киевлян были травмированы, пятница, 25 апреля, объявлена днем траура.

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«Завтрашний день, 25 апреля, в Киеве объявлен днем траура. В память о жертвах массированной атаки врага на столицу», — сообщил столичный городской голова Виталий Кличко.

Сначала столичные спасатели сообщали, что во время атаки на Киев в разрушенном жилом доме погибли девять жителей, но позже выяснилось, что жертв восемь.

Виталий Кличко сообщал, что 77 человек обратились за помощью к медикам, 31 пострадавший находится в стационарах больниц. Всего в столице было повреждено 12 построек.

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Министр внутренних дел Игорь Клименко дополнил информацию о девятом человеке, которого считали погибшим. По его словам, части тел, предварительно идентифицированные как девятая жертва, предположительно принадлежали подтвержденным погибшим. Останки направили на экспертизу.

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В Киеве продолжаются поисково-спасательные работы. Под завалами могут находиться до десяти человек.

В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне применили более двухсот дронов-камикадзе и ракет разных типов, в том числе и баллистические.

Фото ГСЧС

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