В НБУ заявили о неминуемости пересмотра тарифов на коммунальные услуги: когда это должно случиться

В «Нафтогазе» успокоили украинцев — платить за газ клиенты компании будут 7,96 грн за кубометр еще целый год, до апреля 2026-го. Но вот уже после этого периода рост коммунальных тарифов станет фактически неизбежным.

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К такому выводу пришли в Национальном банке Украины, указав это в своем «Инфляционном отчете» за апрель 2025 года. Банкиры отмечают, что сложное состояние в энергетике и фискальная консолидация, вероятно, обусловят постепенную корректировку коммунальных тарифов в последующие годы.

«Ожидается, что в текущем году действующие тарифы на газ, отопление и снабжение горячей водой пересматриваться не будут», — говорится в документе. Но в то же время там идет речь о том, что предполагается начало постепенного приведения их к экономически обоснованным уровням с 2026 года.

В НБУ отметили, что неопределенность со сроками и величиной корректировки энергетических тарифов является существенным риском для прогноза инфляции. Дальнейшая отсрочка решений по их повышению обусловит более низкую инфляцию, но будет накапливать дисбалансы, а ценовое давление будет только откладываться на будущее.

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При этом по данным Госстата за 2024 год средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 19,1%.

«ФАКТЫ» ранее писали о том, что в столице уже требуют повышенный тариф за одну из коммунальных услуг, но его можно не оплачивать.

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