Установлена цена на голубое топливо: каким будет тариф и как долго мы будем по нему платить

В то время как Кабмин утвердил тарифы на природный газ и электроэнергию в мае, НАК «Нафтогаз» принял решение о фиксации тарифов на год вперед. Таким образом, по установленному компанией тарифу украинцы будут платить до апреля 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины», являющаяся частью «Группы Нафтогаз». Природный газ продолжат поставлять для украинских семей по неизменной цене — 7,96 грн за кубометр.

ВІДЕО ДНЯ

Такую цену подразумевает тарифный план «Фиксированный» для бытовых клиентов, который будет действовать с тарифом в 7,96 грн за кубометр до 30 апреля 2026 года. Данное решение о фиксации цены было принято с учетом действующего моратория на повышение цен на газ.

Также в «Нафтогазе» призвали потребителей ответственно относиться к расчетам и своевременно платить за потребленный газ, так как это помогает обеспечивать энергетическую устойчивость страны в условиях постоянных вражеских атак на инфраструктуру. При этом компания «Нафтогаз Украины» стабильно снабжает газом 12,5 млн украинских домохозяйств.

Если же тариф в 7,96 грн. за кубометр все равно слишком высокий для потребителя, он может обратиться за назначением субсидии на оплату коммунальных услуг. Сезон оформления такой государственной помощи как раз стартовал.

РЕКЛАМА

Фото pixabay

РЕКЛАМА

251

Читайте нас в Facebook