Установлена цена на голубое топливо: каким будет тариф и как долго мы будем по нему платить
В то время как Кабмин утвердил тарифы на природный газ и электроэнергию в мае, НАК «Нафтогаз» принял решение о фиксации тарифов на год вперед. Таким образом, по установленному компанией тарифу украинцы будут платить до апреля 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины», являющаяся частью «Группы Нафтогаз». Природный газ продолжат поставлять для украинских семей по неизменной цене — 7,96 грн за кубометр.
Такую цену подразумевает тарифный план «Фиксированный» для бытовых клиентов, который будет действовать с тарифом в 7,96 грн за кубометр до 30 апреля 2026 года. Данное решение о фиксации цены было принято с учетом действующего моратория на повышение цен на газ.
Также в «Нафтогазе» призвали потребителей ответственно относиться к расчетам и своевременно платить за потребленный газ, так как это помогает обеспечивать энергетическую устойчивость страны в условиях постоянных вражеских атак на инфраструктуру. При этом компания «Нафтогаз Украины» стабильно снабжает газом 12,5 млн украинских домохозяйств.
Если же тариф в 7,96 грн. за кубометр все равно слишком высокий для потребителя, он может обратиться за назначением субсидии на оплату коммунальных услуг. Сезон оформления такой государственной помощи как раз стартовал.
Фото pixabay251
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