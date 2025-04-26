Отсрочку от мобилизации могут предоставить еще одной категории военнообязанных

В Украине педагоги имеют право на отсрочку от мобилизации. Не исключено, что вскоре такое право будет предоставлено еще одной категории педагогических работников.

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Так, в МОН предлагают, чтобы отсрочку предоставляли работникам учреждений внешкольного образования государственной и коммунальной формы собственности. Речь идет, в частности, о педагогах-руководителях кружков по важным для страны направлениям: научно-техническому, исследовательско-экспериментальному, военно-патриотическому, эколого-натуралистическому.

«Внешкольное образование по указанным направлениям играет важную роль в формировании навыков, важных для развития технологического, научного и экономического потенциала Украины. Привлечение молодежи к STEM-образованию, научной и инженерной деятельности, а также воспитание гражданской позиции — стратегическая задача государства, нуждающаяся в поддержке профессионального кадрового состава во внешкольной сфере», — заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

Предлагается, чтобы отсрочку предоставляли тем педагогическим работникам, которые на 1 января 2025 года уже работали и продолжают работать по основному месту работы. Это ограничение предлагают применить, чтобы избежать возможных злоупотреблений.

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Предложение МОН одобрено правительством, далее его должен рассмотреть парламент.

Напомним, что правительство приняло решение усилить проверку данных мужчин, подающих заявки на отсрочку от мобилизации. Так, реестр «Оберег» будет синхронизирован с Единым реестром должников. Если система обнаружит, что у человека непогашенный долг — например, по алиментам — заявка на отсрочку будет автоматически отклонена.

Фото с сайта osvitanova.com.ua

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