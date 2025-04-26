«Мы научились жить рядом со смертью. Жить, а не выживать», — Оксана Забужко

Украинская писательница и поэтесса Оксана Забужко — о том, как Киев пережил варварскую российскую бомбардировку баллистикой и продолжает жить.

«Русановская набережная, тихое, благостное утро, — пишет после российского удара баллистикой по столице Оксана Забужко. — Туркочат голуби, умащиваясь на солнце на бетонной плите, скрежещут лягушки в камышах. Несколько стариков уткнулись в Днепр удочками, вдали на песке загорает взрослая женщина в бикини. По дорожке время от времени пробегают бегуны, ходят люди с детьми и собаками.

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— Назар, мы идем за мороженым!

- Нееее!

- Что — нет? Не хочешь мороженое? Тогда оставайся здесь!

Назар поспешно догоняет на самокатике папу и маму: кто же не хочет мороженого!

Другой мальчик кормит с мамой у берега уток. («А качечка випливає /З качуром за ними, /Ловить ряску, розмовляє /З дітками своїми», — услужливо подсказывает мне мозг где-то в этом возрасте и прочитанное…)

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В воде отражаются тучки, белые по синему; вдали, в прямой перспективе блестит лаврская колокольня.

Тот же город, в котором всю ночь взрывались ракеты. Те же люди, которые просидели ее в коридорах. На другом конце, по ту сторону Днепра еще разгребают завалы и смывают с асфальта кровь. А мы пока живы — значит, нужно жить. И «радуваться нада», как буркнул мне утром неразговорчивый пожилой таксист — вряд ли подозревая, что озвучивает базовые основы христианской этики: почти по Сковороде…

Нет тени страха в воздухе (летом, когда супостаты по Охматдету ударили, — еще было!). Ни тени, ни следа тех темных энергий, которые там те гребаные кандидаты-в-Сауроны пытаются в нас разбудить: удавятся («ПТН ХЛО РАША ПАРАША», жизнеутверждающе подсказывает граффити на бетоне).

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Мы действительно научились жить рядом со смертью. Жить — а не выживать, не претерпевать свою, Богом данную жизнь по чужой милости. В конце концов мы всегда это умели. По-научному это называется — ощущением трагического. И может, кратчайшее его высказал, более полувека назад, здешний-таки, «русановский» поэт — может даже, с этого самого ракурса глядя на мир и Киев:

Така золота, що нема зупину,

Така буйна — нема вороття…

В останніх коників, що завтра загинуть,

Вчуся ставленню до життя ©.

Вечный покой погибшим этой ночью. Победим".

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