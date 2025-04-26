Самая модная обувь весны-лета 2025: тест от тренд-редактора «ФАКТОВ» Ольги Сметанской
Весна в апогее. И совсем скоро наступит лето. А ориентируетесь ли вы в фешн-трендах весенне-летнего сезона?
Этот эксклюзивный авторский тест тренд-редактора «ФАКТОВ» Ольги Сметанской поможет вам не ошибиться в выборе стильной обуви.
1. Какой цвет босоножек обещает быть фаворитом лета?
А черный
Б белый
В желтый
2. Какой каблук сейчас в тренде?
А шпилька
Б танкетка
В расклешенный
3. Какая модель обуви сейчас на пике популярности?
А вьетнамки
Б балетки
В лодочки
4. Какой декор обуви самый модный?
А бантики
Б пряжки
В цепочка
5. Какая фактура балеток на пике популярности?
А сетка
Б сатин
В деним
Правильные ответы
1 — А, 2 — В, 3 — Б, 4 — А, 5 — А
Если вы ошиблись не больше одного раза, вы гуру моды. Если у вас не больше двух неправильных ответов, вы неплохо разбираетесь в трендах, а чтение раздела СТИЛЬ ЖИЗНИ в «ФАКТАХ» добавит вам немало знаний в этой сфере. Если вы сделали больше ошибок, сам факт, что вы интересуетесь трендами, говорит о том, что вы личность, которая имеет свой стиль или находится на пути к этому.
Напомним о том, что фешн-эксперт Ирина Бейли рассказала об одном негласном правиле французского стиля.
Фото из альбома Ольги Сметанской814
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