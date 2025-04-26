Самая модная обувь весны-лета 2025: тест от тренд-редактора «ФАКТОВ» Ольги Сметанской

Весна в апогее. И совсем скоро наступит лето. А ориентируетесь ли вы в фешн-трендах весенне-летнего сезона?

Этот эксклюзивный авторский тест тренд-редактора «ФАКТОВ» Ольги Сметанской поможет вам не ошибиться в выборе стильной обуви.

ВІДЕО ДНЯ

1. Какой цвет босоножек обещает быть фаворитом лета? А черный

Б белый

В желтый РЕКЛАМА 2. Какой каблук сейчас в тренде? А шпилька

Б танкетка

В расклешенный 3. Какая модель обуви сейчас на пике популярности? РЕКЛАМА А вьетнамки

Б балетки

В лодочки 4. Какой декор обуви самый модный? А бантики

Б пряжки

В цепочка 5. Какая фактура балеток на пике популярности? РЕКЛАМА А сетка

Б сатин

В деним

Правильные ответы

1 — А, 2 — В, 3 — Б, 4 — А, 5 — А

Если вы ошиблись не больше одного раза, вы гуру моды. Если у вас не больше двух неправильных ответов, вы неплохо разбираетесь в трендах, а чтение раздела СТИЛЬ ЖИЗНИ в «ФАКТАХ» добавит вам немало знаний в этой сфере. Если вы сделали больше ошибок, сам факт, что вы интересуетесь трендами, говорит о том, что вы личность, которая имеет свой стиль или находится на пути к этому.

Напомним о том, что фешн-эксперт Ирина Бейли рассказала об одном негласном правиле французского стиля.

Фото из альбома Ольги Сметанской

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