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Стиль жизни

Самая модная обувь весны-лета 2025: тест от тренд-редактора «ФАКТОВ» Ольги Сметанской

22:26 26 апреля 2025
Туфли

Весна в апогее. И совсем скоро наступит лето. А ориентируетесь ли вы в фешн-трендах весенне-летнего сезона?

Этот эксклюзивный авторский тест тренд-редактора «ФАКТОВ» Ольги Сметанской поможет вам не ошибиться в выборе стильной обуви.

1. Какой цвет босоножек обещает быть фаворитом лета?

А черный
 Б белый
В желтый

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2. Какой каблук сейчас в тренде?

А шпилька
 Б танкетка
В расклешенный

3. Какая модель обуви сейчас на пике популярности?

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А вьетнамки
 Б балетки
В лодочки

4. Какой декор обуви самый модный?

А бантики
 Б пряжки
В цепочка

5. Какая фактура балеток на пике популярности?

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А сетка
 Б сатин
В деним

Правильные ответы

1 — А, 2 — В, 3 — Б, 4 — А, 5 — А

Если вы ошиблись не больше одного раза, вы гуру моды. Если у вас не больше двух неправильных ответов, вы неплохо разбираетесь в трендах, а чтение раздела СТИЛЬ ЖИЗНИ в «ФАКТАХ» добавит вам немало знаний в этой сфере. Если вы сделали больше ошибок, сам факт, что вы интересуетесь трендами, говорит о том, что вы личность, которая имеет свой стиль или находится на пути к этому.

Напомним о том, что фешн-эксперт Ирина Бейли рассказала об одном негласном правиле французского стиля.

Фото из альбома Ольги Сметанской

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