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Политика

Санкции СНБО все чаще используются как инструмент политического давления, — Bihus.info

15:48 26 апреля 2025
Санкции СНБО

Санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в последнее время все чаще применяются как инструмент политического и бизнес давления, а не как средство защиты национальной безопасности. Об этом говорится в новом журналистском расследовании проекта Bihus.Info.

По данным журналистов, санкционный механизм превращается в средство устранения неугодных с политической и экономической арены.

В частности, авторы расследования обращают внимание на то, что сам процесс наложения санкций все больше теряет признаки правовой процедуры.

«Собственно, с клоунадой этот процесс и начал ассоциироваться в последнее время. Серьезный и в целом очень нужный инструмент, кажется, методично превращается в кнут в руках отдельных обитателей Банковой. На их же руках, благодаря этому кнуту, уже оказались целая когорта политиков и бизнесменов», — отмечается в сюжете Bihus.Info.

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В материале также отмечается, что санкции стали инструментом устранения конкурентов и все больше воспринимаются обществом как средство внутренней борьбы за влияние.

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