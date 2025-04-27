Части пенсионеров выплатят в мае надбавку к пенсии: о каких суммах идет речь

Вопреки печальным новостям о том, что ООН в целом ограничила поддержку переселенцев в Украине за неимением средств, Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН) продлила до конца мая выплаты украинцам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

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Об этом сообщается в Министерстве социальной политики Украины.

Дополнительную денежную помощь получат пенсионеры и граждане определенных категорий.

Программа была начата в августе 2023 года, ее цель — предоставление адресной денежной помощи тем гражданам, которые:

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проживают в районах активных или потенциальных боевых действий;

имеют низкий уровень дохода;

не получают других международных гуманитарных выплат.

Ежемесячно дополнительную поддержку получают около 507 тысяч украинцев, а общая сумма выплат составляет 272 миллиона гривен.

Сколько составляет помощь?

Размер выплаты зависит от уже имеющейся пенсии или социальной помощи. Если, например, человек получает 2700 грн, то от ВПП ООН он дополнительно получит 550 грн так, чтобы общая сумма составляла 3250 грн.

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Кому не нужно обращаться повторно

Выплаты будут производиться автоматически — без дополнительных обращений, на те же банковские счета или через Укрпочту, как и основная пенсия или социальная выплата.

Кто имеет право на помощь?

Программа охватывает:

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пенсионеров;

лиц с инвалидностью;

людей, не имеющих права на пенсию, но находящихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Напомним, что в ближайшие дни часть пенсионеров получит 4 тысячи гривен помощи — речь идет о жителях Полтавской области. Кроме того, дополнительные средства получат ждут тех пенсионеров, кому в ближайшие дни исполнится 65 лет.

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