В ночь на воскресенье, 27 апреля, на стадионе «Ла-Картуха» в Севилье состоялся решающий матч Кубка Испании по футболу между «Барселоной» и «Реалом», утратившим статус действующего победителя Лиги чемпионов. Сумасшедший финал с пятью голами в овертайме выиграли каталонцы и 32-й раз в истории завоевали трофей.

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На гол «Барселоны» в первом тайме «Реал» ответил «дуплетом» во втором и, казалось, был близок к 21-му триумфу в турнире. Но подопечные немца Ханси Флика, не проигравшего в своей тренерской карьере ни одного из семи финалов во главе «Баварии» и «Барселоны», в конце основного времени спаслись от поражения, а в овертайме «похоронили» «Реал» с Андреем Луниным в запасе — 3:2 (Педри, 28, Торрес, 84, Кунде, 116 — Мбаппе, 70, Тчуамени, 77).

После 13-го поражения в сезоне главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не стал отрицать, что вскоре может покинуть клуб. «Это будет проблемой на ближайшие недели, а не только сегодня», — заявил итальянский специалист, проигравший Флику все три очных поединка с общим счетом 4:12.

А вот «Барселона», завоевавшая вслед за Суперкубком Испании Кубок страны, надеется добыть в сезоне еще два трофея. В чемпионате страны каталонцы идут первыми, за пять туров до финиша опережая на 4 очка «Реал» и на 10 «Атлетико», а в полуфинале Лиги чемпионов команда Флика сразится с «Интером».

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитый вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген расстался с женой после 13 лет отношений.

Фото ФК «Реал»



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