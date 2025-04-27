«Денежное» новолуние 27 апреля: что нужно сделать вечером в воскресенье, чтобы разбогатеть

Астрологи советуют провести сегодняшний день в покое и тишине, но при этом не бездельничать.

Кроме того, украинская астролог Екатерина Соловьева советует провести сегодня особый ритуал, ведь в 22:31 (по киевскому времени) на небосводе появится новый месяц (Новолуние), пишет Styler.

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«27 апреля в 22:31 (по киевскому времени) состоится точная фаза Новолуния. Следите за мыслями: сложившиеся воображаемые формы должны быть исключительно положительными, поскольку вскоре все сгенерированные ментальные фантазии будут легко претворяться в жизнь. Хорошо планировать: все задуманное имеет больше шансов реализоваться, чем сформулированное в другие фазы Луны», — рассказала эксперт.

По ее словам, особенно благоприятным для этого является первый час первых суток, то есть с 22:31 до 23:31 по Киеву.

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«27 апреля Луна будет в Тельце в сочетании с Солнцем. Для ночного светила — это одно из лучших положений. Новолуние в Тельце часто называют «денежным» , — добавила она.

Все, что касается материальных и духовных ценностей, талантов, экономики, финансов, политики, различных видов искусства, биологии, медицины будет в фокусе.

Луна в Солнце, отметила Соловьевой, будет в сложных аспектах:

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Марсом — планетой активности, физической силы, смелости, решительности, энтузиазма, воинственного настроения, намерения побеждать, страсти, воли, бизнеса, оружия и конфликтов;

Плутоном — планетой трансформации, рисков, опасности и больших денег;

Черной Луной — фиктивной кармической расчетной точкой, символизирующей нашего «демона-искусителя».

«Поэтому лучше не планировать ничего из сфер вашего радикса, в которых в момент Новолуния будут находиться транзитные Марс, Плутон и Черная Луна. Принимая во внимание то, что все планеты будут директными, эффективнее всего составлять планы и задачи, которые коснутся принципиально новых ситуаций в жизни» , — рассказала астролог.

«Все запланированное лучше начинать воплощать в жизнь с 7 мая. При этом желательно сконцентрироваться и проявлять лучшие качества Тельца: выдержку, терпение, трудолюбие, постоянство» , — подчеркнула она.

Также Соловьева сказала, что нужно делать после наступления Новолуния:

перечислить свои наличные деньги и навести порядок в кошельке;

сделать вечером расслабляющий массаж — это очень способствует активации энергий Тельца и Венеры, управляющей Новой Луны.

Если же ваши пожелания связаны с деньгами, попробуйте усадить в горшок с землей семена любого растения, при этом думайте о финансах. А когда посевы сойдут, ухаживайте за ними, возвращаясь мысленно к своему намерению и визуализируя его, чтобы постепенно мечта воплотилась в действительность.

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Ритуал на Новолуние для осуществления мечтаний

Непосредственно перед наступлением Новолуния необходимо зажечь свечу и трижды по часовой стрелке обойти все помещение, освещая свечой все углы. Затем поместите свечу в подсвечник, поставьте ее на стол, сядьте напротив и напишите перечень того, чего хотите избавиться в своей жизни: пагубных привычек, нестабильности, каких-то черт характера, проблем со здоровьем, безденежье, обид, негативных мыслей, эмоций и т. д.

Вносить в этот список можно только то, что касается непосредственно вас. Каждый пункт завершайте словами: «Я прощаю и отпускаю все, что произошло».

Затем сожгите лист с откровением. А пепел нужно смыть в унитаз, после чего примите душ (полностью — также помойте голову).

Вернитесь к столу, на котором горит свеча, и напишите на листе список с благодарностями. Благодарить можно всех и всего: Высшим силам, родственникам, друзьям, знакомым, коллегам, незнакомым (подробно описать незнакомца) за то, что считаете нужным: положительные эмоции, опыт, конкретную помощь и т. д.

«Период, за который нужно благодарить — в течение 30 дней от прошлого Молодого месяца. Должно быть по меньшей мере 12 благодарностей», — уточнила специалист.

Пролистайте лист на другую сторону, нарисуйте большой равнобедренный треугольник на весь лист и разделите его примерно посередине горизонтальной линией. В нижней трапеции нужно перечислить те материальные цели, которых планируем достичь в течение 30 дней. В верхнем треугольнике перечислите цели своего развития. Вверху над вершиной большого треугольника напишите свою миссию (слоган) на этот период.

Все перечисленные действия следует рассчитать по времени таким образом, чтобы завершить их примерно в 22:21. А в то время, оставшееся до точной фазы Новолуния, положите лист треугольником с желаниями и планами вверх перед свечой, и, глядя на нее, почувствуйте тепло в своем солнечном сплетении.

Представьте, что из этой точки выходят лучи, согревающие весь мир вокруг. Нужно расслабиться, опираясь спиной на спинку стула. В таком состоянии следует пробыть как минимум до 22:31.

«Далее можно заниматься своими делами или лечь спать, но до этого свеча должна полностью выгореть. Потом лист (не сгибая!) нужно вложить в хорошую книгу или журнал, который нравится. Желательно, чтобы домашние о нем не знали. Он должен храниться до следующего Новолуния», — резюмировала астролог.

Еще один известный астролог — Макс Гордеев — рассказал, что нужно сделать с банковской картой, чтобы на ней всегда были деньги.

Напомним, ранее Гордеев назвал пять вещей, которые нужно сделать до 30 апреля .

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