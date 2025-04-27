Овнам лучше не выходить из дома, да и Рыбам пора отдохнуть: гороскоп на 27 апреля

Астрологи, ранее назвавшие знаки Зодиака, которым повезет в эти выходные, составили гороскоп на 27 апреля. Сегодня особенно важно сохранять душевное равновесие и не позволять негативным эмоциям возобладать над положительными, информирует ТСН.

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Козерог

Сегодня рекомендуется провести день в покое и тишине, но это не значит бездельничать. Выберите занятия без спешки, например, организуйте документы по степени важности.

Водолей

Если недавно произошла ссора с руководством, не стоит отчаиваться. Лучше сделайте выводы из ситуации и в понедельник исправьте свои ошибки. Ваш руководитель это оценит.

Рыбы

Сегодня вы чувствуете слабость не из-за болезни, а из-за накопившейся усталости. Воспользуйтесь выходным для отдыха, отложите дела и дайте себе время на восстановление сил.

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Овен

Если хотите сохранить спокойствие, проведите день дома, занимаясь тем, что доставляет вам удовольствие, например, своим хобби, на которое не хватает времени в будни.

Телец

Не пытайтесь улучшить настроение с помощью алкоголя: хотя на время это может казаться эффективным, но потом последствия будут еще хуже.

Близнецы

Не поддавайтесь на провокации со стороны токсичных людей. Их задача — вывести вас из себя и «питаться» вашей энергией. Постарайтесь не дать им никаких шансов.

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Рак

Сложные хозяйственные и бытовые дела лучше отложить на потом, ведь риск встретить подводные камни высок. Сегодня сосредоточьтесь на необходимой рутине.

Лев

Чтобы прекратить конфликты между членами семьи, займите их домашними делами, таким образом минимизируя их взаимодействие.

Дева

Не берите близко к сердцу замечания от знакомых и особенно незнакомых людей. Это только их точка зрения, и она не имеет никакого влияния на вас.

Весы

Защитите себя от излишнего общения, даже онлайн. Беседы будут ненужными, и впоследствии вы пожалеете об израсходованном времени.

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Скорпион

Чтобы справиться с отрицательной энергией, займитесь уборкой, спортом или увлечениями, которым вы хотите уделить больше времени.

Стрелец

Не желайте зла даже тем, кто, по вашему мнению, его заслуживает. Ваши слова могут быстро осуществиться, и вы поймете, что бумеранг — не самое приятное чувство.

Как писали «ФАКТЫ», ранее астролог Анджела Перл назвала три знака Зодиака, которым будет везти в работе и личной жизни до конца апреля.

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