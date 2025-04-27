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Деньги

Часть украинцев при выходе на заслуженный отдых получит сразу 10 пенсий: у кого есть такое право

16:43 27 апреля 2025
Работники образовани я при выходе на пенсию могут получить 10 окладов, фото из открытых источников

Пенсионерам, которые уже не работают, Пенсионный фонд автоматически пересчитывает социальные выплаты по достижении определенного возраста. Вместе с тем, часть людей может получить при оформлении пенсии существенную единовременную выплату.

Единовременное финансовое пособие может быть назначено человеку сразу после завершения трудовой деятельности.

Речь идет о работниках образования, которым 10 выплат назначается при уходе на пенсию в 2025 году, напоминают Новости.LIVE.

Согласно законодательству, помощь назначается лицам, которые:

- вышли на пенсию по возрасту;

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- занимали должности, дававшие право на пенсию за выслугу лет.

Обязательным условием также наличие полного страхового стажа — 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

Право на такую ​​выплату имеют сотрудники таких заведений:
- внешкольные образовательные учреждения;

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- дошкольные учреждения всех форм;

- учебно-производственные центры межшкольного типа;

- вузы I-II уровней аккредитации и профессионально-технические училища;

- общеобразовательные и военные школы, музыкальные и художественные учебные заведения;

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- заведения для детей: детские дома, воспитательные колонии, логопедические заведения, специальные интернаты и т. д.

Важным условием получения такой помощи является то, чтобы до момента ее назначения люди не получали другие пенсии.

Мы также сообщали, что в мае часть пенсионеров получит надбавку к пенсии по Всемирной продовольственной программе ООН.

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