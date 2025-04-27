Часть украинцев при выходе на заслуженный отдых получит сразу 10 пенсий: у кого есть такое право
Пенсионерам, которые уже не работают, Пенсионный фонд автоматически пересчитывает социальные выплаты по достижении определенного возраста. Вместе с тем, часть людей может получить при оформлении пенсии существенную единовременную выплату.
Единовременное финансовое пособие может быть назначено человеку сразу после завершения трудовой деятельности.
Речь идет о работниках образования, которым 10 выплат назначается при уходе на пенсию в 2025 году, напоминают Новости.LIVE.
Согласно законодательству, помощь назначается лицам, которые:
- вышли на пенсию по возрасту;
- занимали должности, дававшие право на пенсию за выслугу лет.
Обязательным условием также наличие полного страхового стажа — 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.
Право на такую выплату имеют сотрудники таких заведений:
- внешкольные образовательные учреждения;
- дошкольные учреждения всех форм;
- учебно-производственные центры межшкольного типа;
- вузы I-II уровней аккредитации и профессионально-технические училища;
- общеобразовательные и военные школы, музыкальные и художественные учебные заведения;
- заведения для детей: детские дома, воспитательные колонии, логопедические заведения, специальные интернаты
Важным условием получения такой помощи является то, чтобы до момента ее назначения люди не получали другие пенсии.
Мы также сообщали, что в мае часть пенсионеров получит надбавку к пенсии по Всемирной продовольственной программе ООН.376
Читайте нас в Facebook