Водолеям — «Тройка Кубков», Скорпионам — «Звезда», а Весам — «Паж Пентаклей»: Таро-прогноз и советы карт на 28 апреля

Мольфар Макс Гордеев показал, что лучше сделать с банковской картой, а астролог Соловьева подсказала обряд, который провести на новолуние сегодня вечером, чтобы на карте всегда были деньги.



А что ждет украинцев завтра, 28 апреля, можно узнать по раскладу карт Таро, результаты которого публикует сайт с гороскопами.

ВІДЕО ДНЯ

Овен — «Пятерка Жезлов»

У Овнов возможны столкновения с окружением, придется действовать в нестабильной обстановке. Не стоит бояться вызовов, ведь именно из-за преодоления трудностей можно укрепить свою позицию.

Советы карт — Завтра нужно сохранять хладнокровие и не позволять эмоциям возобладать.

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Телец — «Верховная Жрица»

Тельцам стоит довериться естественному ходу событий — судьба подскажет, когда придет момент для действий. Выдержка и спокойствие могут сыграть вам на руку, сохранив внутреннюю гармонию.

Советы карт — лучше руководствоваться не логикой, а интуицией. Старайтесь распознать скрытые мотивы окружения, чтобы избежать нежелательных последствий.

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Близнецы — «Императрица»

У Близнецов день, наполненный возможностями роста на работе или бизнесе. Звезды советуют избегать легкомысленного отношения к своим поступкам, ведь это может иметь серьезные последствия.

Советы карт — Сохраняя доброжелательность и щедрость, вы сможете заложить прочный фундамент для будущего.

Рак — «Мир»

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Раки на пороге завершения одного этапа и подготовки к началу нового. Не бойтесь оставить позади старые привычки и выйти из зоны комфорта.

Советы карт — Используйте опыт, накопленный ранее, чтобы смело сделать шаг вперед.

Лев — «Двойка Жезлов»

Львам придется сделать важный выбор. Завтра судьба поставит вас перед перекрестком, где предстоит решить, какой путь выбрать. Не торопитесь с решением — тщательно взвесьте все «за» и «против».

Советы карт — Прислушивайтесь как к разуму, так и к сердцу. У вас есть все ресурсы, чтобы принять правильное решение.

Дева — «Пятерка Кубков»

Девы могут почувствовать потерю или разочарование. Важно не зацикливаться на потерях, а обратить внимание на то, что у вас осталось.

Советы карт — Не позволяйте эмоциям управлять вами. День подходит для прощания с прошлым и начала эмоционального исцеления.

Весы — «Паж Пентаклей»

Весам необходимо проявить самостоятельность, особенно в финансовых вопросах. День будет благоприятен для новых начинаний, обучения или планирования бюджета.

Советы карт — Будьте внимательны к мелочам — они могут играть решающую роль. Избегайте чрезмерной зависимости от окружающих.

Скорпион — «Звезда»

Скорпионы на на пороге открытия новых горизонтов, которые раньше казались недостижимыми. Возможны события, разрушающие старые страхи и ограничения, подарив чувство легкости.

Советы карт — Вам нужно двигаться вперед, даже если не все пока понятно до конца.

Стрелец — «Повешенный»

Стрельцам следует временно остановиться и пересмотреть взгляды на происходящее. Используйте паузу для глубокого анализа — отпустите контроль и посмотрите на мир под другим углом.

Советы карт — Вам стоит доверять процессу и понимать: все идет свои чередом. Проявите терпение и умение видеть скрытые возможности.

Козерог — «Месяц»

Козерогам карты советуют не спешить с выводами и проверять информацию. Ваши внутренние страхи могут мешать объективной оценке происходящего.

Советы карт — Важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Водолей — «Тройка Кубков»

Водолеи смогут встретиться с друзьями, отпраздновать достижения или просто насладиться легким общением. Не игнорируйте сигналы в отношениях.

Советы карт — Вам следует быть открытыми, искренними и уметь сохранять гармонию.

Рыбы — «Двойка Мечей»

Рыбам придется принять непростое решение. Ваши чувства и разум могут вступить в противоречие, создавая напряженную ситуацию. Важно не закрывать глаза на проблему, а найти способ ее решить.

Советы карт — Проанализируйте свои цели и приоритеты. Следуя голосу разума, вы сможете избежать ошибок и укрепить свои позиции на будущее.

А что ждет знаков зодиака на неделе с 28 апреля по 4 мая в финансовом плане, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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