Помог Потап: Надя Дорофеева «столкнула» с вершины хит-парада россиян

Несмотря на то что рэпер Потап уклоняется от армии, песни Алексей Потапенко, следует признать, умел писать.



И одну из них украинцы вспомнили на днях — речь идет о Fenomenal, которую Потап написал еще в 2021 году (на сайте он указан как соавтор и продюсер).

ВІДЕО ДНЯ

Это одна из немногих старых песен, которую Дорофеева перевела и исполняла на концертах. А поскольку у Нади достаточно активные поклонники, они давно уже требовали выпустить полноценный клип, и артистка, видимо, послушалась их совета.

И после этого случился настоящий «феноменаль»: трек сразу ворвался в несколько хит-парадов, а на Youtube-Music на четвертый день даже занял первое место.

РЕКЛАМА

Чуть хуже позиции песни на Apple Music и Spotify, но больше всего украинцев раздражала ситуация именно с Youtube-Music, ведь хит-парад на платформе возглавляли россияне.

И теперь там первое место занимает песня Нади на украинском языке, написанная Потапом.

Так что певца можно считать отчасти оправданным за некоторые «странные» поступки (но, конечно, не за уклонение от службы).

РЕКЛАМА

Ранее «ФАКТЫ» писали, что позволяет Нади Дорофеевой не набирать лишний вес и выглядеть всегда непревзойденно.

759

Читайте нас в Facebook